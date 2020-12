Debido a la pandemia causada por el coronavirus y las restricciones de movilización impuestas a la población, se ha incrementado el uso de plataformas digitales para realizar compras de distintos productos. Por eso, en esta temporada de fiestas es importantísimo tener cuidado con nuestras transacciones en internet para evitar robos de información (datos de tarjetas de crédito, nombres de usuario y contraseñas) y estafas cibernéticas.

En ese sentido, según las estadísticas de la División de Investigación de Alta Tecnología (DIVINDAT) de la Policía Nacional del Perú, hasta el 2 de diciembre se recibieron 2.600 denuncias por delito informático donde 1.771 casos corresponden al fraude informático.

Para evitar estafas en este contexto, Jorge Zeballos, Gerente General de Eset Perú , comparte las siguientes recomendaciones para que sus compras sean lo más seguras posible:

1) Descarga apps (aplicaciones) solo desde tiendas oficiales. Antes de realizar una compra o transacción, comprueba que estás utilizando la app genuina descargada desde tiendas oficiales. Si no estás seguro de que es la aplicación oficial, llama al banco o comercio para que te guíen en el proceso de descarga.

2) No ingreses tus datos personales en links desconocidos. Los enlaces que llegan a través de SMS o WhatsApp y que dicen provenir de una entidad bancaria, pero que redireccionan a una página apócrifa donde solicitan todos los datos para el acceso a tus cuentas, con certeza son fraudulentos. Este tipo de estafa se denomina phishing o smishing. Puede ser que también lleguen a tu bandeja de correo simulando anuncios de tiendas con grandes ofertas o descuentos. No hagas clic en estos enlaces y no descargues documentos adjuntos que no solicitaste.

3) Chequea que el enlace que estés visitando pertenezca a la organización oficial. Si enviarás información confidencial, verifica que la conexión es cifrada mediante HTTPS –lo que puede usualmente observarse como un candado verde en la barra de direcciones– y que el certificado sea firmado por una entidad confiable.

4) Utiliza redes conocidas y privadas para realizar transacciones en línea, especialmente cuando manejes información sensible como datos crediticios o credenciales de inicio de sesión.

5) Claves de acceso seguras. Las claves de acceso a la aplicación bancaria o tienda de confianza deben ser fuertes y se aconseja cambiarlas regularmente. De ser posible, procura activar el doble factor de autenticación. Además, puedes configurar una segunda clave para ingresar a tus apps más importantes.

6) Utiliza canales de pago confiables. Si vas a realizar una compra en un comercio que no es habitual para ti o tienes alguna duda, al momento de decidir el método de pago elige la opción que permita hacerlo a través de la app de tu banco.

7) Actualiza siempre el sistema operativo y las apps de tu dispositivo a la última versión disponible. Usa soluciones de seguridad provistas por una organización con alta reputación y mantenlas siempre actualizadas.