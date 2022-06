La palabra postproducción uno suele relacionarlo con cosas complicadas, tediosas y estresantes; sin embargo, Eduardo Hurtado lo hace ver más sencillo, pues gracias a su jocoso estilo, su chispa humorística y su gran habilidad para manejar el tema ha logrado cautivar a las personas con sus videos en TikTok, famosa red social donde tiene casi 58 mil seguidores.

Pero al inicio no sabía realmente lo que quería estudiar. “Vine de Iquitos hace 17 años. Cuando decidí estudiar primero me animé por Ingeniería Industrial, pensé que era fácil (risas). La dejé en el primer ciclo porque era malo ja, ja, ja. Luego, me enamoré de las comunicaciones. Me gustó y decidí dedicarme a la postproducción toda mi vida. Así comenzó mi aventura”, contó este talentoso comunicador audiovisual.

Entre los temas que trata en TikTok están: velocidad en After Effects, tipos de clientes audiovisuales, recursos para edición y postproducción y tipos de editores. “A esta red social entré hace un año. Vengo tiempo trabajando para tanta gente que dije: ahora me toca a mí. Yo sería el protagonista. Con todo ese entusiasmo empecé el proyecto ‘Lalitovfx’”, reveló Hurtado.

Tener más de 10 años de experiencia en el mundo de la postproducción le ha permitido hacer sus videos para las redes sociales con más confianza y seguridad. “Así no aprendas o entiendas muchas cosas de la postproducción con mis videos, al menos te echarás una risita ja, ja, ja”, enfatizó este joven, que también ayuda a los pequeños emprendedores con algunos videos.

Pueden seguirlo en Instagram y TikTok como: @lalitovfx





Conoce a ‘Tavito clown’, el chico de las dietas en TikTok

Gracias a sus parodias y ocurrencias, el payasito ‘Tavito clown’ (Gustavo Alba) ha ganado seguidores en popular red social. Aparte de sus videos, también dicta talleres y hace activaciones para empresas.

'El clown hace que uno se acepte tal como es y se ría de sus imperfecciones', dijo 'Tavito'.

A los 17 años, Gustavo Alba llevó su primer taller de clown, quedó tan impresionado con ese mundo que decidió seguir y dedicarse a ello. “El clown hace que uno se acepte tal como es y se ría de sus imperfecciones. Además, te permite seguir jugando e invitar a más gente a sacar su niño interior. Es simplemente fantástico. Ahora trabajo en esto, dicto talleres y hago activaciones en empresas para fomentar la comunicación asertiva entre los colaboradores, enseñarles a hacer pausas activas o darles una sesión de risoterapia”, contó este payasito que tiene más de 41 mil seguidores en TikTok.

DESCUBRIMIENTO

A inicios de este año recién se interesó por la red social que cautivó al mundo: el TikTok. Una de sus parodias relacionada al inicio de las clases presenciales en los colegios se convirtió en viral, este hecho reafirmó su compromiso de seguir publicando videos. Por eso, empezó a hacer parodias de acontecimientos coyunturales y un tema que pegó mucho fueron las dietas.

“La gente me conoce como el chico de las dietas porque hago muchos videos sobre el tema. Siempre le veo el lado gracioso, por ejemplo, cuando uno empieza una dieta a base de frutas y yo salgo con un pie de manzana y una gaseosa de piña (risas). O cuando en mi dieta dice que hoy debo comer pecho y yo saco mi pollo a la brasa parte pecho ja, ja, ja. La gente se divierte”, dijo el tiktoker de 35 años.

Lo pueden seguir en Facebook, Instagram y Tiktok (@tavitoclown).

