Cómo congelar el pescado sin que pierda sus propiedades

El pescado, si no se va a consumir inmediatamente después de su compra, debe ser congelado para evitar que se malogre. En caso no se siga esta recomendación, existe el riesgo que cause infecciones estomacales, intoxicación y demás problemas de salud.



Así lo advierte Marilyn Montesinos, ingeniera pesquera del Programa Nacional 'A Comer Pescado' del Ministerio de la Producción.



Para disfrutar al máximo sus nutrientes y proteínas , ricos en omega 3, la especialista brinda algunos pasos para un buen proceso de congelamiento:



• Asegúrate que las vísceras (tripas) y escamas hayan sido retiradas.



• Limpia el pescado con paño húmedo sin exponerlo al agua de manera directa.



• Corta el pescado en trozos o filetes según las preparaciones que realizarás tras su descongelación.



• Para guardarlo, usa bolsas de plástico trasparente, limpia y de primer uso. Así también evitarás que el olor de esta carne invada todo el ambiente.



• Si vas cocinar, retira del congelador solo la parte que usarás.



• Una vez descongelado ya no se debe volver a congelar.



• El pescado blanco (merluza, perico, lisa, lenguado, etc.) puede durar unos 2 meses congelado, mientras que el azul (bonito, jurel, caballa, etc.) no más de 1 mes.



