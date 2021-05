Angélica Vásquez Campos (21) nunca soñó ser una reina de belleza, pues estaba enfocada en sus estudios de Aviación Comercial; sin embargo, por esos azares de la vida siguió el consejo de una asesora profesional y hoy es la flamante Miss Perú Generación Z Lima Norte.

Angélica, ¿cómo te animaste a participar en el concurso de belleza?

Hace dos años me enviaron un mensaje por Instagram porque estaban buscando participantes para el Miss Perú Lima Norte. Pero decidí no participar y seguir concentrada en mis estudios de Aviación Comercial, además estaba trabajando como tripulante de cabina.

¿Qué te hizo cambiar de opinión?

Durante mi preparación profesional fui embajadora de Columbia, mi centro de estudios. Fue una asesora la que me dijo que sería una buena oportunidad porque estaba preparada para afrontar ese reto. Y sin imaginarlo, soy la Miss Perú Generación Z Lima Norte.

¿Alguna vez te imaginaste ganar?

La verdad no. Nunca había participado en un certamen de belleza y no tenía experiencia.

¿Qué es lo más difícil que has tenido que aprender?

La pasarela. Yo ya caminaba con tacones, pero ahora uso número 12 o 15 y son bien altos.

¿Cuánto mides?

Mido 1.68 metros.

Angélicas Vásquez es egresada de aviación comercial. (Foto: Trome)

¿Cuáles son tus medidas?

Son 79-65-95.

¿Hay alguna parte de tu cuerpo que no te guste?

Siempre he sido bien segura con mi cuerpo. Y eso que a veces me han preguntado si pienso operarme los pechos.

¿Y qué has respondido?

Me río, yo prefiero que me vean el rostro cuando hablo y no otra parte.

¿En qué te ha beneficiado el concurso?

Ahora siento mucho más confianza en mí misma. Antes no hablaba mucho, pero ahora me desenvuelvo mejor.

¿Crees que tienes futuro como reina de belleza?

Considero que mi futuro será mediante la evolución y madurez que obtendré dentro del proceso.

¿Te ves como una Miss Perú?

Me encantaría, sería como tocar de cerca el sueño que ahora tengo en mente.

¿Por qué crees que te eligieron?

Notaron que soy una persona que le gusta salir de su zona de confort. Me esforcé mucho y demostré empeño. Entregué todo de mí y lo notaron.

¿Qué piensas de las personas que aseguran que los concursos de belleza están por desaparecer?

Esta plataforma empodera a las mujeres, las ayuda a superarse. Es más que mostrar una cara bonita, ayuda a descubrir que pueden dar más por el mundo. Si desaparece sería como silenciarnos.

¿Qué te pareció la participación de Janick Maceta en el Miss Universo?

Espectacular. Estuvimos tan cerca después de muchos años (logró ser segunda finalista). Estaba muy preparada, acertada en las respuestas, con un mensaje poderoso. Lo hizo maravilloso. Ella me inspira.

Confesó que sueña con ser Miss Perú. (Foto: Trome)

¿Cuál es tu sueño a largo plazo?

Ser piloto profesional.

¿Dónde te pueden encontrar?

En Instagram como @myangie2411 y en Facebook como Angélica María Vásquez.

