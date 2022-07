Suena una pegajosa cumbia y aparece en escena Christian Cruz, más conocido en TikTok como ‘Calduchi’. Este joven de 21 de años es todo un showman en la red, ya que su vena de comediante le permite conectar con más gente. Su fuerte, dice, son las parodias de la vida cotidiana, que arrancan más de una sonrisa entre sus miles de seguidores.

“Cuando era niño fui payasito y bailaba las coreografías del programa Combate. Siempre me gustó hacer cosas divertidas y entretener a las personas. Durante la pandemia conocí TikTok. Al inicio fue como un refugio para mí porque me ayudaba a desestresarme. Al ver que mis videos tenían ‘pegada’ decidí esmerarme más. Quiero que sean originales, no una simple copia. Para ello me inspiro en lo que veo y la música que me gusta: la cumbia (risas)”, afirma el tiktoker que acumula casi 470 mil seguidores y más de 12 millones de likes (me gusta) en su cuenta.

Aparte de grabar videos, es instructor de baile y trabaja en un call center. Pero uno de sus sueños es convertirse en actor y director de teatro. “Estudié dos ciclos de teatro, pero lo dejé por un tema económico. Sé que lo retomaré por eso estoy ahorrando. La soltura creo que la heredé de mi padre, él es animador de eventos y le agradezco su apoyo en todo lo que hago”, indica.

Muchos le preguntan por qué ‘Calduchi’ y la respuesta es sencilla: “junto dos palabras ‘caldo’, porque cuando era niño me gustaba el caldo de mote, y ‘Gucci’, una marca de ropa cara”, revela. Síguelo en Instagram y TikTok (@calduchi_).

Christian Cruz.

Comunicador comparte trucos para usar programas de edición en TikTok

Eduardo Hurtado con su sencillez, chispa y gran habilidad para la postproducción ha cautivado a la gente en las redes sociales. Además de dar consejos, también muestra vivencias que le tocó experimentar en alguna etapa de su vida.

La palabra postproducción uno suele relacionarlo con cosas complicadas, tediosas y estresantes; sin embargo, Eduardo Hurtado lo hace ver más sencillo, pues gracias a su jocoso estilo, su chispa humorística y su gran habilidad para manejar el tema ha logrado cautivar a las personas con sus videos en TikTok, famosa red social donde tiene casi 58 mil seguidores

Pero al inicio no sabía realmente lo que quería estudiar. “Vine de Iquitos hace 17 años. Cuando decidí estudiar primero me animé por Ingeniería Industrial, pensé que era fácil (risas). La dejé en el primer ciclo porque era malo ja, ja, ja. Luego, me enamoré de las comunicaciones. Me gustó y decidí dedicarme a la postproducción toda mi vida. Así comenzó mi aventura”, contó este talentoso comunicador audiovisual.

Entre los temas que trata en TikTok están: velocidad en After Effects, tipos de clientes audiovisuales, recursos para edición y postproducción y tipos de editores. “A esta red social entré hace un año. Vengo tiempo trabajando para tanta gente que dije: ahora me toca a mí. Yo sería el protagonista. Con todo ese entusiasmo empecé el proyecto ‘Lalitovfx’”, reveló Hurtado.

Tener más de 10 años de experiencia en el mundo de la postproducción le ha permitido hacer sus videos para las redes sociales con más confianza y seguridad. “Así no aprendas o entiendas muchas cosas de la postproducción con mis videos, al menos te echarás una risita ja, ja, ja”, enfatizó este joven, que también ayuda a los pequeños emprendedores con algunos videos.

Pueden seguirlo en Instagram y TikTok como: @lalitovfx

