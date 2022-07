HISTORIAS QUE INSPIRAN . Edgar Gómez (24) es nuestro capitán de la selección nacional de Futsal Down, un deporte exclusivo para personas con síndrome de Down. El equipo dejó bien en alto el nombre del Perú en el mundial que se realizó hace algunos meses en nuestro país. Ahora, el futbolista sigue entrenando con la selección, además de trabajar como archivista y seguir con su otra pasión: el ajedrez.

TE PUEDE INTERESAR: Conoce a Emma Torres, la veterinaria y cosplayer de San Martín de Porres

Edgar, ¿cuándo pateaste una pelota por primera vez?

A los cuatro años, lo recuerdo porque hay una foto mía jugando. Mi padre me enseñó lo que era el fútbol.

Edgar Gómez haciendo 'pataditas'. (Foto: Julio Reaño)

¿Y desde cuándo te gustó?

Siempre me impresionó, pero lo que más me convenció fue ver un golazo que le hace Henry Quinteros a la ‘U’.

¿Cuál es tu equipo favorito?

Alianza Lima es el amor de mi vida.

TE PUEDE INTERESAR: Conoce al chapero Richard Morey: ‘Solito saco adelante a mis hijos’

¿Y a qué jugadores admiras?

A Wilmer Aguirre y César Cueto.

¿Cómo te conviertes en nuestro capitán nacional de futsal Down?

Siempre quise dar todo de mí, me esforcé mucho todos los años aprendiendo el deporte. Un mes antes del mundial en Brasil (2019) contacto al equipo técnico porque me interesaba ser parte. He sido el capitán en los últimos dos mundiales.

Edgar Gómez con la camiseta de la selección peruana. (Foto: Julio Reaño)

¿Cuál es tu recuerdo favorito en la selección?

Tengo dos. Primero, en mi primer partido cuando teníamos que cantar el himno nacional. Me emocioné mucho, además estaba muy nervioso, era la primera vez que jugaba futsal profesionalmente. El segundo fue en un partido contra Chile, que ganamos 4 a 2, donde hice mi primer ‘hat-trick’.

TE PUEDE INTERESAR: Conoce a Junior Anca: el técnico de computación que confecciona armaduras de ‘Iron Man’ en Comas

¿Qué sientes al representar al país?

Es un orgullo. Pienso mucho en los niños como yo, quiero que sigan nuestro camino.

¿Cómo son tus compañeros de equipo?

Buena onda, un poco traviesos.

¿Y tú pones orden?

Sí pongo orden, pero a veces no tanto para que puedan relajarse un poco y entrenar con más confianza y seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: Conoce a la ‘Red de Apoyo SMP’: activistas que se mueven por la solidaridad y la autogestión

También eres archivista...

Sí, escaneo, saco copias, imprimo, también uso Excel para poder digitalizar los documentos.

Edgar Gómez es archivista. (Foto: Julio Reaño)

Y te encanta el ajedrez...

Sí, es mi otro deporte favorito. Desde pequeño aprendí y he estado en varios torneos representando a la municipalidad del Callao.

Edgar Gómez, también deportista en el ajedrez. (Foto: Julio Reaño)

¿Qué les dirías a quienes se burlan de personas con síndrome de Down?

Que todos merecemos respeto. Las burlas dañan.

¿Y a los niños con síndrome de Down que quieren ser futbolistas?

Que se sigan esforzando porque sus sueños se van a lograr.

TE PUEDE INTERESAR:

Conoce a Jonathan Morante: El coleccionista de piezas de ‘Caballeros del Zodiaco’ de Comas

Conoce a Alejandro Ríos García: psicólogo y hacedor de espadas ornamentales para cosplay

Noticias insólitas: Abuelito y su nieta van juntos a la universidad e inspiran a muchos

Conoce a “Payapito” el profesor de historia que trabaja como payaso