HISTORIAS QUE INSPIRAN. Jonathan Morante (36) tiene dos facetas en su vida: la médica y la de coleccionista de figuras de acción y de los ‘Caballeros del Zodiaco’. Este padre de dos niños nos muestra sus más de dos mil piezas de colección, y cuenta por qué se hizo tecnólogo médico en el área de laboratorio.

Jonathan y su familia viendo el tragamonedas de los 'Caballeros del Zodiaco'. (Foto: Violeta Ayasta)

¿Cómo comienzas a ser coleccionista?

De niño me encantaban los ‘Caballeros del Zodiaco’. Así que una vez fui a una convención en la que vendían los personajes en tamaño escala. Pude reconocer que alguno de ellos los tuve en la infancia. Me dije: Tal vez sea buen momento para comprarlos. Así comencé, recuperando los que tenía de chico y comprando algunos nostálgicos. Ahora ya es una gran colección.

¿Cuántos objetos tienes?

Como más de dos mil.

Parte de la colección de figuras de 'Caballeros del Zodiaco' de Jonathan Morante. (Foto: Violeta Ayasta)

¿Cuál es el más nostálgico?

El primero que tuve. Me lo regaló mi abuela. Sabía que me gustaba, así que me sorprendió con un recortable de un muñeco del Caballero Aries, que justo es mi signo del zodiaco.

¿Cuál es el más caro?

Compré un tragamonedas. Me costó muchísimo, pero lo vale. Cada vez que alguien viene se queda maravillado.

¿Te visitan mucho para ver la colección?

Mis amistades, sí. Sobre todo los que les gusta la fantasía.

Eres también laboratorista, cuéntame cómo elegiste esa carrera...

De niño era asmático. Estuve hospitalizado y los doctores y enfermeros me inspiraron. A los 13, mi madre me animó a hacer un curso con los bomberos, allí me enseñaban a atender a las personas en situación de urgencia. A los 14, estuve en un taller de la Cruz Roja donde me enseñaron algo más avanzado (como respiración boca a boca, cómo atender a un desmayado), y a los 15, en el centro de estudiantes de Medicina en la Universidad Mayor de San Marcos, me enseñaron cómo poner inyectables. Para cuando salí del colegio, ya sabía a qué dedicarme. Soy tecnólogo médico en el área de laboratorio clínico.

Jonathan Morante trabajando en un laboratorio. (Foto: Violeta Ayasta)

¿Cuál es tu vocación?

Ser tanto coleccionista como laboratorista.

¿Por qué?

Por un lado, siempre he querido ayudar a las personas y ahora lo hago sabiendo el origen de sus enfermedades. Por otro, ser coleccionista me hace recordar las enseñanzas con las que crecí viendo ‘Caballeros del Zodiaco’.

¿Cuáles eran?

Cada caballero viene con una vida detrás, podemos ver quiénes eran y por qué son lo que son. Siempre hay una experiencia de vida detrás de cada episodio, lo cual he valorado bastante.

Jonathan Morante con su familia y colección. (Foto: Violeta Ayasta)

¿A tus hijos también les gusta?

Les encanta. Cada vez que viene una caja de la colección, la abrimos los tres. Les gusta jugar con los personajes y saber de ellos. Me hace muy feliz.

