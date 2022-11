Durante la pandemia muchos jóvenes se refugiaron en TikTok y empezaron a crear contenido acorde a las necesidades de la gente. Una de ellas fue Estefany Vargas Quispe (31), que un día compartió la receta de su desayuno en la famosa red social, sin imaginar que el video se convertiría en viral. Ahora tiene casi 450 mil seguidores y 4,7 millones de reacciones positivas (me gusta).

“Para mi TikTok era una novedad, mis sobrinas lo veían, pero yo no porque pensé que solo publicaban videos de bailes y retos. Luego, descubrí que muchas personas subían otro tipo de contenido. Empecé grabando recetas que yo consumía y vi que a la gente le gustaba y empezaba a guardar y compartir mis videos. Eso me motivó a seguir, hice recetas bien caseras en 15 o 20 segundos. Mi idea era decirles a las personas que comer saludable no es aburrido ni feo, y que tampoco es hacer dieta todos los días”, expresó esta administradora de profesión.

NUTRICIÓN Y EJERCICIOS

Los conocimientos que tiene sobre nutrición los aprendió cuando hizo un cambio en su estilo de vida a causa de un problema de salud. Empezó a preparar recetas fáciles y ricas que la ayudarían mejorar sus hábitos alimenticios y llevó un curso de nutrición deportiva en un instituto argentino, vía online. También dejó el sedentarismo y ahora practica mucho deporte.

“A veces me frustraba haciendo los videos porque pensaba que todos tendrían éxito, y no es así. Hay unos que funcionan y ‘pegan’ más que otros, eso es normal. Con el pasar de los meses lo entendí y también reafirmé mi motivación inicial, que era subir videos porque me gusta hacerlo”, reveló Estefany, que también recordó que empezó a grabar sus videos con un celular básico, ahora tiene un mejor equipo y ha mejorado la edición, sumándole voz en off, entre otros efectos más.

Ahora uno de sus objetivos es decirles a las personas que comer saludable solo es llevar una alimentación balanceada sin privarte de muchas cosas. “Recuerdo cuando me decían: ¡Ay! Estefany y sus comidas ja ja ja ja. Soy feliz compartiendo contenido en TikTok porque sé que puedo ayudar a muchas personas”, finalizó.

Para ver sus recetas sencillas, ricas y saludables puedes seguirla en TikTok (@estefhealthy).

