Aunque todos pensábamos que sus divertidos tiktoks estaban inspirados en su vida, la verdad es que no. Ingrid Pardón Alegre, más conocida como ‘La cabezona Ingrid’, imagina y crea cada uno de sus videos y agradece a sus casi 400 mil seguidores por quererla tanto y siempre retarla a más.

“Mira, la verdad es que yo soy una artista frustrada ja,ja,ja. La cabezona es por un filtro que puse en mi primer video que se hizo viral, que fue cuando imité al Zambo Cavero. Un millón de vistas en un solo día. ¡Increíble! Ahí dije, ‘ah no, esto es lo mío, a la gente le gustó la cabeza gigante” , comenta Ingrid, que hasta hace un par de años trabajaba en el área de recursos humanos.

“Es muy divertido cuando llega mi esposo a la casa y me dice ‘Oye Ingrid, en el trabajo me dicen que no te sea infiel, que por qué soy borracho, que soy malo, ya pues, aclara la cosa’ ja, ja, ja. Todos creen que mis tiktoks están basados en mi vida personal”, explica la madre de familia de cuatro hijos.

La tiktoker, de 35 años, dice que todos los días le llegan mensajes de sus seguidores con divertidas experiencias amorosas. “Todos se identifican con ‘La cabezona’ porque es de barrio y porque hablo de temas que alguna vez hemos vivido como la infidelidad, el hombre pisado, la mujer despechada. Imagínate que a veces me escriben diciéndome ‘Cabezona, me pasó esto, hazlo video pues para enviárselo a mi esposo”, se ríe. “Y eso que en los en vivos es otra cosa. Ahí sí todos hacemos catarsis. Nos quedamos horas pegadazos”, afirma.

Puedes seguirla en TikTok como: @lacabezonaingrid

¿Quién no ha oído hablar del ‘chico de los pasos prohibidos’ en TikTok? Miguel Ávalos Paroy, más conocido como ‘Miguelito Perú’, es el bailarín que hace la coreografía a canciones de todos los géneros y épocas a través de esta famosa red social, donde tiene nada menos que un millón y medio de seguidores.

Pero lo que muchos no saben es que el artista de 26 años es también ingeniero civil. “Soy bien bailarín. Como en la cuarentena por pandemia no podíamos salir de nuestras casas, un día me dije: ‘voy a poner mis bailes en TikTok’, y los pasos que tú ves en los videos son exactamente como los bailo en cualquier fiesta”, confiesa el tiktoker.

Sin embargo, uno de los videos que lo puso en vitrina nacional fue ‘Si TikTok hubiera existido en la época de mi abuelito’, en el que parodia los pasos tiktokeros al ritmo de baladas clásicas. “Es que yo crecí escuchando esa música con mi abuelo y él es un bailarín que ni te cuento”, comenta.

Aunque es salsero de corazón, enseña a sus seguidores a bailar desde caporales, huaynos, cumbia y hasta reguetón.

“Hay algo muy importante en esta vida y es que no importa quién baila mejor, sino quién goza más”, sonríe.

Pueden encontrarlo en TikTok como: Miguelito Perú.

