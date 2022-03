Peruano que se respeta. Un accidente de tránsito la alejó de los escenarios, pero ella logró sobrevivir y regresó para brillar más. Miriam Vidal Ascencio, ‘La voz que conquista corazones’, pasó por muy malos momentos y, a pocos días de celebrarse el Día de la Mujer (8 de marzo), esta talentosa cantante folclórica y enfermera de 34 años aconsejó a todas las mujeres peruanas luchar por sus sueños y nunca dejarse vencer por las adversidades. Trome la visitó en su casa de San Juan de Lurigancho.

Miriam, ¿cuándo empezó a cantar?

Desde muy chiquita allá en mi querido Áncash. Primero empecé cantando cumbia a los 14 años, era fanática de todas las bellas (Agua Bella, Bella Bella, Alma Bella...). Tenía la idea de dominar todos los estilos musicales, ser multifacética. Hace unos siete años entré al mundo de la música folclórica.

¿Y por qué el cambio?

El público pedía, por ejemplo, temas de Sonia Morales y Dina Páucar. Y como yo podía cantar de todo, lo hice. En una de las presentaciones escuché los huainos con teclado y me gustó mucho. Desde ahí me metí con más fuerza a ese género.

¿Cómo hizo con el vestuario?

Alquilé uno, en ese tiempo me costó un poco caro, pero era necesario. Ahora ya tengo el mío.

También es enfermera…

Sí, estudié enfermería por vocación, quería ayudar a los demás a cuidar su salud.

¿Dónde trabaja?

Estoy en un hospital de Lima Norte.

Tuvo que parar un tiempo su carrera musical…

Fue por un accidente de tránsito, estuve mucho tiempo en rehabilitación, pero ahora regresé con más fuerza. Un hecho que también marcó mi vida fue la muerte de mi madre hace tres años.

Primero empezó cantando cumbia a los 14 años. Fotos: Trome.

Ahora tenemos para rato a ‘La voz que conquista corazones’…

(Risas) Claro. Le cuento que cuando decidí regresar me puse mi traje y no me quedaba. Tuve que bajar de peso en tiempo récord porque no podía comprar otras polleras.

Se viene el Día de la Mujer, ¿qué mensaje les darías?

Que no se dejen vencer, nosotras valemos mucho, somos mujeres luchadoras y emprendedoras. Más bien debemos luchar por nuestros sueños, por hacerlos realidad. No perdamos la esperanza, siempre hay un mañana.

Ha lanzado una nueva producción…

Sí, se llama ‘Nuevo amanecer’. Es un álbum que trae música folclórica con arpa y teclado, con un estilo original y cautivador. Las letras de las canciones le pertenecen a Carlos Estrada. Pueden escucharlo en mis redes sociales y demás plataformas digitales. En Facebook y YouTube estoy como Miriam Vidal oficial.

MÁS INFORMACIÓN:

Semana Santa 2022: conoce los días santos y feriados en Perú

Educación: ¿Qué facilidades hay para estudiar un postgrado en Australia?

¿Miss Ucrania dejó la corona y se enlistó en el ejército de su país? Esta es la verdad detrás de las fotos