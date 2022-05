Peruano que se respeta. ‘Sobre esa piedra resbalosa no te pongas a jugar… Por que esa piedra resbalosa no te vaya a traicionar’. Cantando esta popular canción de Alicia Delgado, Cristina Alanocca Mamani envuelve sus ollas con una manta cusqueña y las asegura bien dentro de su carrito para salir a vender la tradicional papita con huevo por las calles de Chorrillos. Y es que esta mamita de 47 años no solo es emprendedora, también es una artista folclórica, más conocida como la ‘Flor de Sicuani’. El coronavirus afectó a todos en su casa, pero ella sacó fuerzas y pudo superar la enfermedad y cuidar a sus seres queridos. Ahora, con la reactivación de todos los eventos presenciales, espera volver a pisar los escenarios y dedicarse de lleno a lo que más le gusta: la música.

Señora Cristina, ¿el Covid le ‘pegó’ duro?

Sí, incluso bajé mucho de peso. Fueron momentos muy críticos, felizmente me recuperé y aquí estoy dando batalla para sacar adelante a mis hijos.

Cuénteme, ¿cómo empezó en el mundo del folclor?

Hace más de 10 años, pero desde pequeña me gustaban los huaynitos porque mi segunda hermana cantaba, allá en mi pueblo Sicuani (Cusco), con arpa y violín. Yo también quería hacerlo.

Y lo logró…

Claro, con mucho esfuerzo, aunque no soy tan famosa como Sonia Morales o Rosita de Espinar (risas). Soy feliz cantando cuando el público aplaude y me pide más temas. Yo solo quiero que la gente goce con mi música.

¿A qué artista admira?

A Alicia Delgado, me gustan mucho sus canciones, la letra y la melodía. Son temas muy sentidos, incluso te hacen llorar. Mis favoritas son ‘Cáncer de amor’ y ‘Piedra resbalosa’.

¿Y cómo empieza a vender papita con huevo?

¡Uy, señorita! Yo siempre me la he buscado. Antes vendía salchipapa, pero por la pandemia ya no podía sacar mi carrito a la calle. Por eso, apenas pude salir a vender conseguí este carrito y empecé a ofrecer trigo, choclo con queso, yuyo y la famosa papita con huevo que nunca pasa de moda.

Sale a las calles con su carretilla de supermercado. Fotos: Britanie Arroyo / Trome.

¿Cuántos platos puede vender al día?

En un buen día, más de 30 platitos. Aún está bajo el negocio, pero al menos sale para el diario.

¿Sus clientes saben que canta?

Los que saben me piden una cancioncita mientras les sirvo su papita con huevo (risas).

En qué eventos se presenta…

Cumpleaños, aniversarios y fiestas patronales.

No es fácil pararse en un escenario…

Pese a mis años cantando aún tengo un poco de nervios, pero hay que dominarlos y seguir.

¿Cómo pueden contactarse con usted?

Aún no tengo Facebook, no estoy tan familiarizada con la tecnología (se sonroja).

Con una sonrisa ofrece papita con huevo en diferentes calles de Chorrillos. Fotos: Britanie Arroyo / Trome.

MÁS INFORMACIÓN:

ONP sube a S/ 133 aporte mínimo mensual de los asegurados facultativos al Sistema Nacional de Pensiones

Nutrición: 6 alimentos que ayudarán a reducir la presión arterial

Christian Hudtwalcker dice que no contrataría a ningún profesional de la UCV : “Lo digo con pena”