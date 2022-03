Es una mujer que rompe esquemas y evidencia con su trabajo que no existe el ‘sexo débil’. Gabi Santana Balbin (29), natural de Huancayo (Junín), es mecánica del Centro de Reparaciones de Componentes (CRC) de Ferreyros Lima. Arma y desarma, sin ayuda de nadie, motores de excavadoras, camiones mineros, grupos electrógenos, tractores y otras enormes maquinarias que se usan en minería y construcción.

Gabi, ¿cuándo te diste cuenta de que querías ser mecánica?

Se me presentó la oportunidad para estudiar a través de Beca 18. Podía estudiar otras carreras, pero en el proceso una señora me dijo: “Anímate a ser mecánica” y me convenció. Vine a Lima a estudiar y desarrollarme.

¿Algún conocido tenía la misma profesión?

Sí, mi papá. Él es mecánico de autos, pero no pudo terminar su carrera. Yo veía cómo trabaja y a veces lo apoyaba en su tallercito.

¿Siempre te gustaron los autos?

Cuando era niña, a mi mamá no le pedía muñecas. Le pedía carritos y camioncitos para jugar con ellos en el campo.

¿Y tus notas cómo iban?

Bien. En un ciclo me premiaron y salí en primer puesto de 48 alumnos. Fue todo un orgullo para mis familiares.

¿Ellos siempre apoyaron tu decisión?

Sí, mi mamá me dijo: “Yo te voy a apoyar en lo que tú elijas”, y me animó a venir a estudiar a Lima. Mi papá se sintió feliz, era lo que él quería estudiar y no terminó… y yo sí lo hice.

Cuéntanos de tu trabajo, ¿qué funciones realizas?

Yo trabajo en Ferreyros, en la reparación de motores Caterpilar. Estoy en el CRC, un taller increíble, muy grande y moderno. Me encargo de desarmar, evaluar y armar motores de diferentes modelos, de excavadoras, camiones mineros, tractores de oruga, grupos electrógenos y más.

¿Cómo haces para cargar esas piezas tan pesadas?

Antes pensaba que era cuestión de fuerza, pero todo es un tema de inteligencia y ‘maña’. La práctica es importante.

¿Cuánto pesa el motor más grande que desarmas?

Junto a un compañero desarmamos el motor de un camión minero que pesa 16 toneladas.

¿Alguna vez han dudado de tus capacidades?

En mi actual centro de labores todos son respetuosos, no he tenido inconvenientes. Yo digo las cosas de frente. Nos podemos bromear, pero siempre con respeto.

¿Hay algo que diferencia tu trabajo del que realizan los varones?

En el trabajo todos somos iguales. No se puede decir que solo las mujeres son minuciosas u ordenadas, porque he visto varones que también lo son.

¿Qué te gusta más de tu profesión?

Me encanta saber cómo funciona cada sistema, cada parte del motor. Es toda una aventura. Se usa mucha imaginación y conocimiento.

¿Algún mensaje para las chicas que quieren estudiar mecánica, pero no se atreven?

Solo les digo que nada es imposible para Dios. Si la mecánica es tu pasión, no te detengas. Estudia fuerte, comprométete. Todos los sueños se cumplen con perseverancia.