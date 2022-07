Detrás de esas atrevidas y sorprendentes piruetas y demostraciones de elasticidad corporal, las hermanitas Naysha López (9) y Shana López (7) no pierden su inocencia y carisma propios de su edad. Se divierten, juegan juntas, se fastidian y, entre broma y broma, también se ‘maletean’.

Ellas no tuvieron la necesidad de aprender este arte, porque lo llevan en la sangre. Su papá es payaso, su mamá es bailarina, su hermano mayor es acróbata, y ni qué decir de sus abuelos: toda la familia lleva el gen del circo. Son conocidos como ‘Los Victorini’ y por esta temporada, hasta el 26 de agosto, las pequeñas Naysha y Shana se presentan en el Golden Circus International de Ate.

Son muy pequeñitas, pero grandes artistas, ¿qué sienten cuando reciben los aplausos del público?

Naysha: Que la gente nos quiere, que les impresiona lo que hacemos y que nos admiran.

Shana: Yo me siento muy querida por todos y me emociono muchísimo. A veces hasta me duele el estómago de la emoción.

¿Cuánto tiempo les toma aprender las piruetas?

Naysha: Aproximadamente, una semana, pero es porque nosotras sabemos esto desde los 3 años.

Shana: Mi mamá nos enseña las piruetas. Ella ahora no puede trabajar porque cuida a mi hermanito, pero siempre está pendiente de que nos salgan muy limpias y perfectas.

¿No les da miedo sufrir algún accidente?

Naysha: No, la verdad es que no. Aparte mi papá y mi mamá siempre nos vigilan y están pendientes de que nos doblemos bien.

Shana: No, yo tampoco tengo miedo. Por eso practicamos mucho.

¿Quieren seguir trabajando como acróbatas cuando sean grandes? ¿Cuál es su sueño?

Naysha: ¡Claro! Yo quiero colgarme desde arriba, quiero hacerlo desde ahora, pero no me dejan porque soy pequeña. Quiero ser contorsionista y acróbata profesional. Pero quiero que el circo sea mi hobby. Mi sueño es ser abogada y defender los valores de la sociedad.

Shana: Yo quiero ser la mejor acróbata del mundo y doctora. Pero también me gusta cocinar y ayudar a mi mami en las cosas de la casa.

Niñas sueñan con ser profesionales pero siempre dedicarse al circo.

¿Qué sienten cuando ven a sus papás en plena función de circo? ¿Los admiran?

Naysha: ¡Sí! Yo quiero mucho y admiro a mi papá porque él trabaja muy fuerte para que podamos comprar alimentos y comer. Hay personas que no tienen eso. Nosotros sí.

Shana: ¡Me emociona cuando veo a mi papá y hermano actuar juntos! Ja, ja, ja.

¿Cómo son en el colegio? ¿Tienen muchos amigos?

Naysha: A mí me encantan todos, toditos, los cursos. Pero el que me gusta más es Educación Física. Mis profesores me quieren mucho.

Shana: A mí también me gusta el colegio, pero no tengo tantos amigos. Una vez un niño me golpeó con una pelota, y tuve que perdonarlo porque nos enseñan a perdonar al que te hace daño.

