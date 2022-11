Con vestidos de ensueño y mucha dulzura, encontramos a las tres flamantes ganadoras del Mini Sudamérica 2022: Hayla Preciado (6, categoría Baby), Kristell Vargas (8, categoría Mini) y Nazareth Maldonado (11, categoría preteen). Estas pequeñas reinas de gran corazón trabajarán en la organización durante su reinado haciendo labor social y participando en diferentes actividades y desfiles con marcas asociadas. Este novedoso certamen de belleza se realizó hace unas semanas en Lima.

NIÑA FELIZ

Hayla nos esperó con su vestido blanco de gala y con una linda sonrisa. Estaba un poco nerviosa al inicio, pero luego se soltó y posó con naturalidad para la cámara. “Estoy muy feliz y emocionada por ser reina. Hice amigas aquí y las quiero. La corona es bonita y me queda bien. Mi mamá está conmigo y ella siempre me cuida”, expresó sonriente la pequeña, que también se llevó la banda de Baby Filantropía , por haber sido la que recolectó más víveres en la labor social que se hizo durante su participación.

MINI REINA

La siguiente categoría la ocupó Kristell, quien deslumbró a los asistentes al certamen con un lindo vestido amarillo. Su sencillez y carisma saltaron a la vista de inmediato, a eso se sumó su talento para el modelaje. “No puede creer que sea una reina (se sonroja). Estoy orgullosa de mí misma y contenta por todos los talleres que llevé en el concurso. Me gustaron los bailes que hicimos y cuando nos enseñaron a posar para las fotos. Mis amigas del colegio, cuando se enteraron que gané, me dijeron que era una campeona”, contó. Además, se llevó la corona de Mini Talento al haber destacado en la etapa de demostración de habilidades con unos grandiosos pasos de baile.

Estas pequeñas reinas de gran corazón trabajarán en la organización durante su reinado haciendo labor social. Foto: Allen Gino Quintana / Trome.

BONITA EXPERIENCIA

Quién derramó unas lágrimas al escuchar su nombre como una de las ganadoras fue Nazareth, que agradeció a todos por haber participado en su proceso para ser reina. “Esta bonita experiencia no la tomé como una competencia porque todas hemos ganado. He conocido personas maravillosas y tuve la oportunidad de hacer labor social durante mi preparación. Estoy tranquila, cómoda y feliz por todo lo que aprendí. Ahora ya sé cuál es mi mejor ángulo para las fotos (risas) y también me divertí mucho bailando las canciones de (Sebastián) Yatra. Mis padres también estaban orgullosos de mí”, dijo.

Igualmente obtuvo el título de PreTeen Fotogenia gracias a su gran desenvolvimiento ante las cámaras.

BUEN CERTAMEN

“A través de este concurso buscamos que las pequeñas entiendan que no se trata solo de ganar, sino de compartir momentos junto a otras niñas con la misma ilusión, crecer juntas y descubrir los talentos y habilidades de cada una, reforzando su autoestima, confianza en sí mismas y empoderándolas”, indicó Santiago Delgadillo, presidente ejecutivo del Miss Sudamérica.

Con vestidos de ensueño y mucha dulzura, encontramos a las tres flamantes ganadoras del Mini Sudamérica 2022. Foto: Allen Gino Quintana / Trome.

