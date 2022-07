HISTORIAS QUE INSPIRAN. La pandemia cambió la realidad de todos y todas. Una de ellas es Macarena Gallardo (28), una joven madre de familia que durante ese tiempo repartía en su moto bolsas de víveres a personas que lo necesitaban, pero que al quedarse sin empleo se convirtió en repartidora de delivery a tiempo completo. Las circunstancias la obligaban, ya que se había separado de su pareja y tenía que solventar los gastos de la casa y de su pequeña Marley, de 10 años.

TE PUEDE INTERESAR: Conoce a Emma Torres, la veterinaria y cosplayer de San Martín de Porres

Cuando sales embarazada, aún eras una adolescente. ¿Cómo fue tu experiencia?

Maravillosa y dura. Perdí a mi mamá a los 14 años y a mi papá antes de la pandemia. Así que este camino no ha sido fácil para mí. Si bien mi hija no fue planificada, tanto mi familia como la de su papá nos apoyaron mucho.

Macarena Gallardo junto con su hija, realizando adornos a base de papel de colores. (Foto: Lenin Tadeo)

¿Te ves reflejada en ella?

Mientras más pasan los años siento que es una mini yo. Somos muy amigas, hablamos como si ella fuese una chica de mi edad. Ser su mamá me llenó de emociones lindas.

¿Cómo comienzas a ser repartidora de delivery?

Cuando me separé de mi pareja vi que el dinero ya no alcanzaba en casa. He trabajado para una anticuchería, una clínica, una App y ahora de manera independiente.

Macarena Gallardo posando con su moto. (Foto: Lenin Tadeo)

¿Qué desafíos has enfrentado en un trabajo dominado por los hombres?

En la clínica era la única mujer en un grupo de 16 varones, ahí vemos la desigualdad. También me tocó un cliente que me acosó. Luego intentaron robarme y me pegaron en la cara.

Lo que cuentas es muy duro, ¿cómo lo enfrentas?

Intento ver lo mejor de los momentos difíciles. Las cosas malas son momentáneas, los ratos bonitos duran mucho más. Además, me considero una mujer aguerrida.

TE PUEDE INTERESAR: Micaella Fernández: “No pararé hasta ser campeona mundial de lucha de brazos”

¿Manejabas moto antes?

Sí, amo la emoción que me da. Pongo mi música y me olvido del mundo, empiezo a correr un poquito, si se puede. De hecho, pertenecí a un club de chicas moteras.

Macarena Gallardo y su hija, posando en su moto. (Foto: Lenin Tadeo)

TE PUEDE INTERESAR: Sara Olazábal Martínez: ‘TikTok, además de darme alegría, es una fuente de trabajo para mí’

Además de repartir, tienes un emprendimiento...

Sí, hago papelería creativa para fiestas infantiles. Lo acabo de reactivar y ha tenido bastante acogida porque es novedoso.

¿Qué diseñas?

Yo diseño cada caja, ‘topping’ y sorpresa que me piden las mamitas. También confecciono piñatas. Me esfuerzo mucho.

Macarena Gallardo trabajando en su computadora un diseño de una caja. (Foto: Lenin Tadeo)

¿Dirías que eres fuerte y delicada a la vez?

Has dado en el clavo. Soy ambas por varias cosas que me han pasado en la vida. Ante todo soy una mujer luchadora, que no juzga, que es sensible y paciente.

TE PUEDE INTERESAR:

Sociólogo Sandro Venturo: ‘Muchas mujeres de hoy eligen cuándo casarse y con quién tener hijos’

Emprendedora la rompe con sus productos orgánicos en Los Olivos