POR: Estefany Valladares

Cuando Michael Hernández Otero tenía 15 años fue diagnosticado con la enfermedad congénita VKH, síndrome que iba a dejarlo ciego. Primero perdió la visión en el ojo izquierdo y después de unos meses en el derecho. En ese momento, después de estar deprimido y encerrado en su cuarto por un mes, su vida dio un giro de 180 grados.

Asumió su ceguera como los valientes y decidió nunca más abandonarse. Estudió técnicas orientales de masajes, fisioterapia y actuación, y hoy conduce su programa virtual ‘El rincón del ciego’, un magacín de entrevistas a artistas que se transmite todos los jueves por Facebook. Además es parte del elenco ‘Sin Vergüenza’, dirigido por el destacado actor Lucho Cáceres, que se presenta en el Teatro Julieta con la obra ‘Así nos vemos’.

“La parte más dolorosa de mi vida fue el día en que me dijeron que me iba a quedar ciego. No pasó ni un mes y ya no veía por un ojo. Estaba aliviado porque decía inocentemente: ‘bueno, al menos tengo el otro’, y no pasó tanto para que tampoco viera por ese. El mundo se te viene abajo y dices ‘¿qué más me puede pasar si ya todo lo malo me pasó?’” , recuerda Michael, de 38 años y con excelente sazón para la comida criolla y las bebidas alegres.

Estudió técnicas orientales de masajes y fisioterapia.

“Mi programa empezó en 2020 durante la pandemia con videos cocinando y mi papá me grababa. La gente no me cree, pero preparo lomito saltado, arroz chaufa, tallarines y unos mojitos buenazos. Hasta que un día me dije: ‘voy a aprovechar que tengo amigos artistas para hacer otra cosa’, y con ayuda de mi gran amiga y actriz Pilar Astete formé ‘El rincón del ciego’”, se ríe.

Este vecino de El Agustino confiesa que en una de esas entrevistas se acabó dos botellas de pisco con Lucho Cáceres, que la pasó muy bien entrevistando a Giovanni Ciccia, y que su sueño sería actuar con Vanessa Saba y Pold Gastelo, a quienes ya entrevistó. “Pold es un increíble actor, felizmente somos amigos y todo lo que sé lo aprendí de él. Me encantaría ser villano y compartir roles con Vanessa, ¿te imaginas? un ciego villano, ja, ja” , afirma. Agradece también al cómico Manolo Rojas, quien lo ayudó en los momentos más duros.

Además de ser actor y fisioterapeuta, Michael practica nado en mar abierto.

“Comencé haciendo masajes orientales, luego estudié fisioterapia y así aprendí a devolver la felicidad a las personas”, revela Michael, quien viste con orgullo el uniforme celeste y atiende en su local de El Agustino o a domicilio. Este hombre “felizmente casado” también es aficionado a la natación en mar abierto. “Debemos aprender a reírnos de nosotros mismos. Independientemente de la ceguera, en la vida hay dos cosas, o te hundes o te levantas, y yo decidí salir adelante” , indica.

Pueden seguir sus programas a través de su Facebook: Michael Hernández “El Rincón del Ciego”

TE VA A INTERESAR

La historia de Adiaratou Iglesias, la corredora que gana medallas sin ver las líneas de la pista ni la meta

La historia de Naiomi Glasses, la joven indígena que monta skate sobre las piedras de una reserva

Peruano que se respeta: Conoce al emolientero que sirve en jarra, no en vaso

“Faraón Love Shady podría tener espacio en el Gran Teatro Nacional”

El consumidor está cambiando... ¿Cómo debo administrar efectivamente mi negocio hoy en día?