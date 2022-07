POR: Estefany Valladares

¿Quién no ha oído hablar del ‘chico de los pasos prohibidos’ en TikTok? Miguel Ávalos Paroy, más conocido como ‘Miguelito Perú', es el bailarín que hace la coreografía a canciones de todos los géneros y épocas a través de esta famosa red social, donde tiene nada menos que un millón y medio de seguidores.

Pero lo que muchos no saben es que el artista de 26 años es también ingeniero civil. “Soy bien bailarín. Como en la cuarentena por pandemia no podíamos salir de nuestras casas, un día me dije: ‘voy a poner mis bailes en TikTok’, y los pasos que tú ves en los videos son exactamente como los bailo en cualquier fiesta”, confiesa el tiktoker.

Sin embargo, uno de los videos que lo puso en vitrina nacional fue ‘Si TikTok hubiera existido en la época de mi abuelito’, en el que parodia los pasos tiktokeros al ritmo de baladas clásicas. “Es que yo crecí escuchando esa música con mi abuelo y él es un bailarín que ni te cuento”, comenta.

Aunque es salsero de corazón, enseña a sus seguidores a bailar desde caporales, huaynos, cumbia y hasta reguetón.

“Hay algo muy importante en esta vida y es que no importa quién baila mejor, sino quién goza más” , sonríe.

Pueden encontrarlo en TikTok como: Miguelito Perú.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Saxofonista es el nuevo jale en TikTok y en románticas pedidas de mano

TikTokero de 32 años triunfa en las redes sociales al ritmo de su saxofón y pone a bailar a más de uno en fiestas, matrimonios y eventos.

Canción a su padre fallecido lo viralizó.

¿Se imaginan escuchar la canción ‘Corazón partido’ de Alejandro Sanz o ‘Imagine’ de John Lennon en un solo de saxofón? Moisés León Colacci, músico de 32 años, lo hace posible con su innegable talento. Y no solo es el rey de las baladas, sino también de la salsa, el pop y hasta la bachata.

Hasta octubre del año pasado, Moisés era muy reacio con TikTok porque pensaba que solo era una plataforma de baile y sentía que no encajaba ahí. Ahora, el saxofonista tiene más de 150 mil seguidores con quienes comparte divertidos videos tocando en la calle, fiestas, pedidas de mano y matrimonios. Con el melodioso sonido de su saxofón, Colacci pone a bailar a vecinos, parejas a punto de casarse y cumpleañeras. Nadie se salva del instrumento romántico por excelencia.

“Hay parejas que me piden que toque en sus bodas algunas de las canciones que subo a TikTok. Casi todos los temas tienen pegada y son favoritas”, comenta.

“Hay dos videos que recuerdo con mucho cariño. El primero fue una pedida de mano de una joven pareja, porque multiplicaron mis seguidores de un momento a otro, y el otro fue cuando toqué la canción ‘Mi querido viejo’ en la tumba de mi padre”, revela Moisés, quien ama las baladas y la salsa, y aunque dice que no es un gran bailarín, de vez en cuando demuestra sus pasos prohibidos.

“Deseo transmitir a mi público que a través del saxofón se pueden tocar sentimientos muy profundos y recuerdos de años que se fueron y ya no volverán”, afirma el millennial.

Pueden seguirlo en Instagram y TikTok como: Colaccisax

TE VA A INTERESAR:

¿Quién es Michael Hernández? El carismático presentador de “El rincón del ciego”

Mamita descubrió su talento para la comedia en TikTok

Katia Palma lanza picante confesión y deja en SHOCK a conductores: “Perdí mi virginidad a los 36 años”

Conoce la historia de Don Mario y la primera cafetería cultural de El Agustino