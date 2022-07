HISTORIAS QUE INSPIRAN. Los primeros recuerdos de Willy Estrada Oré (48) consisten en ver películas mexicanas e imitar a Pedro Fernández. De niño cantaba con una voz poderosa y no se le complicaba terminar una ranchera. Sus padres, asombrados, decidieron apoyarlo en su vocación artística, ya que demostraba aptitudes en el colegio y el hogar.

Payaso Colorín. (Foto: Violeta Ayasta)

Don Willy, ¿cuándo comienza su amor al arte?

Siempre ha sido mi pasión. De niño era muy extrovertido y premiado en todas las actuaciones colegiales. Ya a los 8 años mi papá me llevó a cantar ‘La mochila azul’ en el show del recordado Tío Johnny. Y a los 13 aparecí en el programa ‘Trampolín a la Fama’ (de Augusto Ferrando). Canté ‘Alma, corazón y vida’ y me di cuenta de que eso era lo que quería hacer.

¿Cómo llega a ser payaso?

Yo quería ser policía. Al ver que probablemente no iba a lograrlo pensé que sería bueno pensar en una profesión. El arte me llamó de nuevo y nació el payaso Colorín, cuando tenía 16 años.

¿El apoyo de sus padres se mantuvo?

Felizmente, sí. Mi madre Natividad, que en paz descanse, me hizo mi primer traje como payasito. Recuerdo que ella cosió retazos, me hizo una camisa a cuadros y tirantes. Mi papá me pintó unos zapatos de blanco, con pintura esmalte.

Payaso Colorín en el parque. (Foto: Violeta Ayasta)

¿Qué es lo que más le gusta de su profesión?

Que puedo hacer feliz a un niño mediante mi trabajo.

¿Qué consejo le daría a los demás payasos?

El artista debe salir con todas sus armas. Si hace magia, canta, baila o toca algún instrumento, debe implementarlo en su show.

También es cantante en un conjunto musical...

Sí, ya son ocho años que toco con mis amigos.

¿Qué música interpreta?

Todo para que una fiesta tenga éxito: salsa, merengue, cumbia y boleros. Normalmente a la gente le gusta ‘Tu amor me hace bien’ de Marc Anthony.

Willy cantando una salsa. (Foto: Violeta Ayasta)

¿A qué eventos lo llaman?

Cumpleaños, bodas de plata, matrimonios, pedidas de mano, lo que la ocasión mande.

¿Cuándo comienza su emprendimiento de shows infantiles?

Luego de conocer a mi esposa Janet, como hace veinte años. Como ella es animadora infantil y yo soy payaso, decidimos dedicarnos a los shows infantiles como pareja.

¿Cómo se conocieron?

En un evento de un amigo que trabajaba en un circo, por los años noventa. Ahora ya tenemos juntos tres maravillosos hijos.

¿Ha llegado a estar en circos?

Claro. Tanto en pequeños como grandes. En el Montecarlo, por ejemplo, hacía la parte cómica del espectáculo. El payaso es el corazón del circo.

¿Le gustaría volver?

De todas maneras. Lo dejé de lado cuando emprendí, pero ojalá pueda regresar en unos años.

