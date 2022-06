HISTORIAS QUE INSPIRAN. Un ejemplo de padre abnegado es Richard Morey Panuera. Este hombre de 56 años es viudo, trabaja como cerrajero y tiene cuatro hijos. En su quiosco, instalado en una esquina de la avenida Perú en San Martín de Porres, recuerda que cuando era muchacho le gustaba la fotografía, pero no fue hasta los 25 años que encontró en la cerrajería un ingreso estable para él y su familia.

Don Richard, ¿hace cuánto tiempo enviudó?

Hace siete años. Se fue mi Yolita, la madre de mis hijos.

¿Cómo ha sido estar sin ella y mantener solo a los chicos?

Hasta ahora es difícil. Dos de mis hijos ya están grandes, pero tengo otros dos que están pequeños y en el colegio.

Richard Morey y sus hijos. (Foto: Jorge Cerdan)

¿Cómo recuerda a su esposa?

Alegre como lo fue siempre. Era de Tingo María y hacía sus ricos juanes a la olla. Falleció de un momento a otro, por eso es que fue muy dura y triste su partida.

¿Desde entonces cómo es su día a día?

Me levanto temprano, preparo el desayuno para todos. Luego me voy al puesto a trabajar hasta casi el mediodía que debo volver a mi casa para cocinar. Por ejemplo, luego de la entrevista, ya me toca hacer la comida.

¿Sus hijos recuerdan a su mamá?

Los primeros sí, la última no. Ella estaba muy chiquita.

Richard atendiendo a su vecino. (Foto: Jorge Cerdan)





¿Qué le gustaba de pequeño?

Mi papá tenía una cámara fotográfica en casa y me atraía la fotografía. La manipulaba, aprendí a usarla y tomaba fotos a mi familia.

¿Llegó a trabajar como fotógrafo?

Sí. A los 17 años, vendía periódicos en un puesto en La Victoria. Un señor, que siempre me compraba, me dijo que tenía un estudio fotográfico. Le conté de mi afición y me preguntó si quería trabajar con él, así que acepté. Hacía fotos tamaño carné y pasaporte. Me quedé dos años, hasta que cerró, de ahí comencé a ‘cachuelearme’ en lo que podía.

¿Qué hacía?

Fui ayudante en pastelería, también de gasfitería. Trabajé en construcción y fui asistente de electricista.

Hasta que llega a los 25 y se dedica a las llaves...

Así es. Trabajé para un vecino que tenía su puestito. A los dos meses me traspasó su negocito. Recuerdo que le pedí prestado a mis padres, sumé un guardadito que tenía y lo compré. Soy chapero por más de treinta años.

Richard en su puesto en San Martín de Porres. (Foto: Jorge Cerdan)

Para quienes no saben, ¿cómo se hace una llave?

Cuando me la entregan, saco una parecida, pero sin dientes. En la máquina, que es una especie de plantilla, que da forma a la llave, y así se hace el duplicado.

Richard haciendo un duplicado de llave. (Foto: Jorge Cerdan)

¿Qué planes tiene para este domingo?

Lo voy a pasar junto a mis hijos, tal vez haremos una comida familiar. Me salen bien el estofado y el chaufa, a ellos les gusta mucho.

