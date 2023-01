A sus 25 años, Álvaro Llerena Díaz nunca esperó tener casi 170 mil seguidores en TikTok y poder ayudar con recetas para el menú a tanta gente. Todo empezó con la pandemia. Al cerrar el restaurante donde laboraba y tener tiempo libre, una tarde decidió subir stories (historias) en su Instagram mostrando cómo preparaba su especialidad: lomo saltado con fetuccinis a la huancaína. Fue un boom, sus amigos compartieron los videos y de a pocos fue ganando seguidores que le pedían más recetas.

“Empecé en Instagram y luego migré a TikTok porque era la red social de moda. Recuerdo que el primer video que publiqué fue la receta del pollo broaster y me llegó un montón de likes (me gusta) y mensajes pidiéndome la lista de ingredientes. Me di cuenta de que funcionaba y fui para adelante. No puedo creer que la pandemia me impulsó en las redes sociales”, recordó este joven chef.

Pero no se quedó solo en recetas, ahora visita restaurantes en diferentes zonas de Lima solo para probar la sazón y recomendarla a sus seguidores. “Siempre busco huariques con las 3B: bueno, bonito y barato. La idea es ayudar a otros colegas chefs que tal vez no tengan tanta presencia en redes sociales y también mostrar a la gente los huequitos donde se puede comer rico” , expresó Álvaro, quien reveló que sus referentes de la gastronomía son Gastón Acuario, Virgilio Martínez y Mitsuharu Tsumura.

Este 2023 tiene muchos proyectos, algunos son abrir su canal de YouTube, tener su propia página web y dictar clases de cocina. Mientras se concreta cada meta, seguirá ‘alimentando’ su TikTok (@alvaroenlacocina).

¿Cómo hacer viral un video en TikTok? Aquí te enseñamos

TikTok se ha convertido en la red social más popular entre los más jóvenes (y no tan jóvenes) y, según informes de ByteDance Ltd. hasta julio de 2022, tiene 1023 millones de usuarios activos. Por eso, si quieres ganar más seguidores y convertir tus videos en virales (que se difundan con gran rapidez en la red social) aquí te damos unos buenos consejos:

TENDENCIAS. TikTok se mueve por modas y tendencias, por lo que siempre hay un audio, una canción, un baile, un efecto o un formato que, durante unos días, es el protagonista. Ubícalo y úsalo, solo recuerda que siempre tienes que darle un toque original para destacar del resto.

HUMOR. El porcentaje de videos reproducidos hasta el final es mucho más alto cuando tienen humor y nos ‘roban’ sonrisas y carcajadas. Utiliza este recurso, sin llegar a la exageración o dar una falsa comicidad.

HASHTAGS. Son excelentes aliados de las publicaciones, ya que permiten que los usuarios encuentren contenido relevante para ellos y también hacen que TikTok sea capaz de clasificarlos y mostrarlos a la audiencia que considere. Evita los genéricos, apuesta por los más específicos.

DURACIÓN. Toma en serio la regla de los 3 segundos porque si tu video no causa interés en ese tiempo, TikTok pensará que el contenido es aburrido. Debes dar la información en poco tiempo de una forma clara y entendible.

HERRAMIENTAS. Esta red social ofrece numerosas herramientas y recursos para crear videos originales con los que puedas diferenciarte de la competencia.

COLABORACIONES. Para lograr el éxito se debe trabajar en equipo. En TikTok es muy común que un creador de contenido colabore con otros para que pueda llegar a un número mayor de usuarios. También se puede hacer un TikTok Duet, que consiste en hacer un video con pantalla dividida.

