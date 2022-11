‘Criollazo’ como pocos, con su 1.95 de estatura y dueño de una personalidad arrasadora, el ‘Cuy de la TV’ es uno de los personajes más queridos de la pantalla chica y un éxito en redes sociales.

¿Dónde naces Cuy?

En Ayacucho hace 36 años, pero artísticamente hace 12, en el programa ‘Hola a todos’ de ATV con Mathías Brivio, Katia Condos, ‘Peluchín’, Gigi Mitre y el desaparecido Marco Antonio.

¿Cómo llegaste al programa?

Yo estudié Ciencias de la Comunicación y empecé como asistente de cámaras. Un día me dijeron para disfrazarme de Barney y lo hice, pero luego asumí mi verdadera identidad de cuy, me gustó a mí y también al público, así que me quedé.

¿Dejaste las cámaras?

No, en las mañanas era el Cuy y en las tardes trabajaba con Magaly Medina como camarógrafo. Luego me disfracé de la urraca de Magaly. Regresé a ‘Hola a todos’ con Marco Zunino, y Andrea Llosa me llama para ser su refuerzo en ‘El gran show’. Le encanté a Gisela y me propuso trabajar con ella. Esperé el final de mi contrato en ATV y pasé a laborar con ella un año; de ahí fui a ‘En boca de todos’.

Se dice un cuy achorado, bailarín y criollazo. Fotos: Jesús Saucedo@photo.gec

¿A quién le perteneces?

Soy Patrimonio Natural de la Nación, nadie me puede patentar. Soy una especie oriunda del Perú libre e independiente.

¿Tienes otros hermanos?

Hay un montón de cuyes, pero el preferido del público soy yo, el ‘Cuy de la Televisión’, que ha estado en ‘Combate’, ‘Fábrica de sueños’ y ‘El gran show’.

¿Cómo te defines?

Soy travieso, juguetón, achorado, enamorador, bailarín, criollo, pechador, buscabroncas, un típico peruano, el alma de la fiesta.

¿Qué lugares has visitado?

He llegado a casi todo el Perú y también me llevaron a Miami a un concurso.

Foto: Jesús Saucedo@photo.gec

¿Eres casado, tienes cuycitos?

Soy soltero y sin compromiso. Luego encontraré a la compañera ideal para formar una familia.

Tu vida privada es…

Tranquila, ordenada, soy muy disciplinado en mi trabajo, siempre hago lo mejor que puedo.

El traje te ha traído problemas?

Como es completo, cuando tengo mucha actividad a veces me mareo y me dan calambres por la deshidratación, pero nada grave, ni malo.

¿Alguna vez alguien te hizo pasar un mal rato?

No, nunca, la gente me trata con mucho cariño, todos aman al cuy.

Por eso eres tremendo éxito en redes sociales…

En Instagram y TikTok estoy como El Cuy Oficial, los comentarios son muy buenos, no hay gente negativa. Incluso me llamaron de un hospital para hacer una visita por Navidad.

¿Qué cosas locas haces?

Muchas, canotaje en Lunahuaná, Canopi, manejo moto, bicicleta, sé patinar, bailo todos los ritmos y géneros, en resumen, soy muy atrevido, nada me detiene.

Fotos: Jesús Saucedo@photo.gec

¿Qué harás después de ‘En boca de todos’?

Sigo en el programa ‘Emprendedores’ de América.

¿Cuáles son tus planes?

He recibido propuestas, pero aún estoy evaluando.

Un recuerdo de Gisela Valcárcel…

Ella es una persona muy especial y exigente, pero se portó muy bien conmigo, aprendí mucho de ella.

¿Y con Magaly Medina?

También aprendí de ella, porque es una persona ejemplar, es muy luchadora, valiente y atrevida. Es muy buena, me quito el sombrero por ella. (Milagros Barba)