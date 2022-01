“Y no te doy otra nomás porque…”, decía el entrañable ‘Don Ramón’ cada vez que lo hacían renegar. Su mirada, sus gestos y, sobre todo, sus hilarantes frases provocaban las carcajadas de chicos y grandes que lo veían a través de la pantalla. Hoy, casi 50 años después, aparece ‘Monchito’ entre nosotros encarnado en Ángel Silva Castillo (52), un chalaco que causa sensación porque cuando la gente lo ve inmediatamente se transporta a la vecindad del ‘Chavo del Ocho’. Él es músico, baila en su orquesta y se hace llamar el ‘Don Ramón’ salsero.

Ángel, ¿cómo se te ocurrió caracterizar a ‘Don Ramón’?

Esta idea se me ocurrió antes de que empiece la pandemia, pero quedó en nada. Sin embargo, hace unos meses ‘cochineando’ con mi hermano decidimos poner una orquesta digital y me disfracé para darle el plus.

¿En qué consiste tu participación?

Yo toco el güiro y bailo. Nuestra orquesta es principalmente de salsa, entonces soy el ‘Don Ramón’ salsero.

¿Qué dice la gente cuando te ve llegar caracterizado?

La verdad hay todo tipo de comentarios, pero la mayoría se alegra. Me piden fotos, bailan conmigo.

¿Has tenido alguna mala experiencia?

Le cuento, la primera vez me arrojaron un vaso de cerveza. Yo no sé si era para mí, pero me cayó.

Chalaco creció viendo 'El Chavo del 8'. (Foto: Trome)

¿Cómo reaccionaste?

Me puse a llorar como ‘Don Ramón’. Señalé a la persona y seguía llorando. La gente se reía y seguimos la reunión, pero por dentro estaba como ‘agua para chocolate’ (risas).

¿Y a los que no quieren bailar qué les dices?

Cuando no quieren, me pongo a llorar en una esquina o le hago el gestito de renegar. Lo que se me ocurre en el instante, y eso que recién estoy ‘agarrando cancha’.

¿Eres fan del ‘Chavo del Ocho’?

Claro, yo siempre he visto al chavito. Por eso, ya me conozco todas las reacciones de ‘Don Ramón’, sus frases y los gestos.

¿Alguna vez te dijeron que te parecías a él?

La verdad es que no, pero en mi casa me gustaba imitarlo. Cuando me decían algo, yo mismo era.

¿Quién te ayuda con la caracterización?

Yo solito. Me pinto los bigotes, las patillas, cejas y cabello con pintura. Antes tenía el gorrito hecho de un pantalón jean viejito, pero ahora ya tengo uno que me hizo un sastre.

Chalaco toca el güiro y es la sensación en orquesta digital llamada ‘Al son de Ron Damón'. (Foto: Trome)

¿A qué te dedicabas antes de este personaje?

He trabajado de seguridad y de ‘lo que caiga’. Pero en mi familia está presente la música. Mi hermano tiene un grupo que se llama ‘Grimaldito y su Melaza’, él sí es conocido. Yo recién me estoy abriendo camino, pero con un toque distinto.

¿Tienes alguna frase con la que arrancas la presentación?

Sí, ya varias veces que llegamos y yo digo: “Si-len-cio” y reniego. La gente se mata de risa y arrancamos con la música.

¿Dónde te pueden encontrar?

La orquesta se llama ‘Al son de Ron Damón’ y nos pueden ubicar en Facebook como: ‘Davalos Espectáculos’.