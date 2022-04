Peruano que se respeta. En pleno corazón de Huaycán (Ate) encontramos a un popular y querido personaje del Chavo del 8. Se trata de ‘Kiko’, quien estaba haciendo una ‘carrerita’ con su mototaxi y, por supuesto, estaba acompañado de su infaltable pelota. La persona detrás de este colorido traje es Percy Mejía Arias (40), un padre ayacuchano que vive en Lima desde hace 13 años.

Percy, ¿hace cuánto tiempo te disfrazas de ‘Kiko’?

Desde agosto de 2021, antes he imitado la voz de varios personajes como Mickey Mouse, Pinki y Cerebro, y Bob Esponja. Una tarde un amigo me escuchó y me dijo que imitara a ‘Kiko’, me salió muy bien. Por eso fui al centro de Lima, busqué el traje y lo compré. Me emocionó mucho imitarlo.

¿Haces shows artísticos?

Estoy en ese proceso, me estoy perfeccionando como ‘Kiko’ para ofrecer un show de calidad. Uno de mis sueños es imitar a todos los personajes y juntar a la vecindad del ‘Chavo’ en un mismo video. Por el momento, soy el ‘Kiko’ de Huaycán (risas).

Manejas una mototaxi…

Sí, manejo desde hace 9 años. Mis ‘carreritas’ me ayudan a solventar los gastos en casa, tengo 2 hijos y debo velar por ellos. Mi motito es propia, la compré a letras. Recuerdo que vendí chicha morada y otras cosas para pagar la primera letra. Yo soy bien chamba, me meto en todo para salir adelante.

¿También horneaste pan?

Claro, al inicio de la pandemia no podía trabajar. Mi hermano compró un hornito pequeño y nos pusimos a preparar pan. Vendíamos a los vecinos y luego, cuando ya se podía salir, los repartía en mi mototaxi.

Imita al querido personaje de la Vecindad del Chavo desde el 2021. Fotos: César Bueno / Trome.

¿Haces tus ‘carreritas’ vestido de ‘Kiko’?

¡Claro! No es siempre, pero cuando puedo me visto y salgo a las calles. Los pasajeros al verme se asombran, sonríen y hasta me piden que ya no haga que le peguen a ‘Don Ramón’, ja, ja, ja. Yo solo les digo en broma: ‘¡No me simpatizan!’, siempre soy respetuoso.

Tus hijos qué te dicen…

Se ríen y sienten que tienen un amiguito más, un Kikito.

Me dices que eres tímido, entonces ¿cómo haces para imitar a ‘Kiko’?

En el fondo soy bien tímido, pero la necesidad me ha hecho salir a vender a las calles y muchas otras cosas más. Lo bueno es que me siento cómodo imitando a este personaje.

Un obstáculo que te tocó enfrentar y que recuerdes.

He tenido muchos obstáculos en mi vida, uno que me marcó mucho fue cuando enfermé. Tuve un derrame pleural, tenía agua en el pulmón izquierdo. Felizmente me recuperé y ahora me cuido más, trato de estar tranquilo y no estresarme.

¿Cómo pueden ver tus ocurrencias?

Pueden seguirme en mis redes sociales: TikTok (@Kikoperuanito) e Instagram (Kiko_peruanito). En estos momentos mi padre está enfermo, tiene cáncer. Cualquier apoyo será bien recibido. También me gustaría tener un barrilito como del Chavo del 8 para poder hacer mi realidad de la vecindad.

En el fondo Percy es bien tímido, pero la necesidad lo ha hecho salir a vender a las calles. Fotos: César Bueno / Trome.

