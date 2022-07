HISTORIAS QUE INSPIRAN. En tiempos en que la inmediatez se impone y todo se quiere rápido ‘y para ayer’, don Leoncio Salinas Vega (58) se toma su tiempo. Él es radiotécnico en San Martín de Porres y maestro de ajedrez. Afirma que lo más bonito que le da este deporte es la calma que siente al jugarlo.

Don Leoncio en su puesto en la calle, listo para una partida de ajedrez. (Foto: Allen Gino)

Don Leoncio, ¿cómo conoció el ajedrez?

A los 16 años, un chico nuevo del colegio que le gustaba el deporte me enseñó. Me gustó el efecto que tenía en mí, ya que me sentaba a jugar y me olvidaba de todo. Pero no lo dominé hasta años después.

¿Cuánto tardó en hacerse maestro?

Una buena década porque aprendí de manera autodidacta. Ahora, en el barrio ya me conocen como ajedrecista y a las 4 de la tarde, todos los días, vienen entre cinco y siete personas a mi puesto para que yo les pueda enseñar trucos, ‘trampas’ o movimientos en el tablero.

Usted también es radiotécnico…

Sí. Voy a domicilio y también trabajo en la calle.

¿Qué arregla?

De todo. Arreglo radios, televisores, lavadoras, cocinas, licuadoras o microondas. Lo que no sé muy bien pregunto, aprendo y lo hago.

Leoncio Salinas arreglando un aparato eléctrico. (Foto: Allen Gino)

¿También lo aprendió solito?

Sí y no. Cuando vine a la capital, a los 19 años, comencé a prepararme para estudiar. Terminé en un instituto técnico la carrera de electrónica. Sin embargo, los compañeros son los que te enseñan, verdaderamente, el negocio. Ya tengo muchos años prestando servicios al pueblo.

¿Siempre fue trabajador independiente?

Es que no hay de otra, las empresas te contratan por un periodo de tiempo pequeño y te botan. Soy ambulante a mucho orgullo, ya llevo cuatro meses en este puesto.

¿Antes dónde estaba?

En un mercado cerca de aquí, pero por la pandemia cerró todo y me tuve que mudar.

¿Cómo le afectó la llegada del coronavirus ?

Para comenzar, bajó bastante el trabajo porque las personas no salían. Además, tampoco me llamaban a domicilio por miedo al contagio.

¿Cómo le va ahora?

Me da de comer, me viste, me va bien. Poco a poco voy recuperando a los clientes.

Don Leoncio jugando con sus vecinos. (Foto: Allen Gino)

¿Qué es algo que le gustaría decir a la sociedad?

Creo que es importante que en los colegios implementen el curso de ajedrez. Ayuda en el razonamiento, en las matemáticas, puede distraer a la juventud de manera sana y relaja. Cuando yo juego, me olvido de todos mis problemas. Me calma mucho.

