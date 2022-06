POR ESTEFANY VALLADARES

¿Quién no recuerda los famosos ‘bautizados’ (pisadas) cada vez que te comprabas zapatillas nuevas? Los hermanos Jair (27) y Junior Machón (30) conocen muy bien esta broma de antaño porque la hacen cada vez que uno de ellos enseña algo nuevo. Junto a Thiago, hijo de Jair, conforman un trío que está rompiendo esquemas y haciendo reír a más de uno, conocidos en TikTok como ‘Los Viza’. Ellos no se pierden ni un escándalo de la farándula local para generar contenido y parodiarlos en esta red social.

Entre divertidas escenas, se han ganado el corazón y respeto de toda su audiencia en las distintas plataformas que manejan (Youtube, Facebook, Instagram y TikTok). Solo en TikTok cuentan con más de 303 mil seguidores, que no dudan en felicitar el talento de los tres ‘machones’, como también los llaman sus fanáticos.

“Es muy gracioso todo esto porque aunque no lo creas, mi hermano y yo hemos sido parte de la Escuela Técnica del Ejército del Perú, entonces deberíamos ser serios, ¿no?”, comenta Junior entre risas.

Papá, hijo y hermano la hacen linda en TikTok.

Pero a esta familia no solo la une la comicidad, sino también el amor por los suyos. “Con mi hermano hasta la muerte. Somos una familia muy unida. Ya sea en el trabajo, en el deporte, en nuestro tiempo libre, siempre estamos juntos”, afirma Jair.

Sin embargo, en todo este tiempo divirtiendo a miles de peruanos, el que se lleva los laureles es Thiago, de 11 años . Aunque no ha estudiado en ningún taller de actuación, su talento y picardía para seguirle el juego a su papá y su tío, son innegables. “Creo que somos los únicos que hacemos este tipo de comedia en TikTok. Tenemos un humor diferente, nuestro toque familiar”, añade Junior.

Pueden seguirlos en TikTok y todas sus redes sociales como @losviza

TE VA A INTERESAR:

TikTok: Conoce a la profesora de baile que enseña cardio dance

Durante la pandemia, Yoshe Rebatta se dio cuenta de que muchas personas necesitaban una motivación para hacer actividad física en sus casas. Como TikTok estaba de moda, se le ocurrió hacer videos bailando reguetón e invitando a la gente a ‘moverse’.

Su energía interminable, carisma y la sencillez de sus rutinas aeróbicas le han valido hasta ahora 168 mil seguidores en TikTok.

‘A ella le gusta la gasolina… dame más gasolina…’ Al ritmo de una de las canciones más emblemáticas del reguetonero Daddy Yankee, Yoshe Rebatta enseña cardio dance (disciplina que fusiona la danza con las actividades físicas) a través de TikTok. Su energía interminable, carisma y la sencillez de sus rutinas aeróbicas le han valido hasta ahora 168 mil seguidores en esta famosa red social.

“Soy profesora de baile hace siete años, enseñaba género urbano, pero ahora me dedico a hacer cardio dance. Durante la pandemia me di cuenta de que muchas personas necesitaban una motivación para hacer actividad física en sus casas. Como TikTok estaba de moda, se me ocurrió hacer videos bailando reguetón e invitando a la gente a ‘moverse’, disfrutar de la música y bajar de peso”, cuenta esta jovencita de 28 años, que también hace entrenamiento funcional con cosas que tenemos en casa, como una silla.

El talento lo heredó de su madre, que también fue profesora de baile. “Como no tenía con quién dejarme, mi mamá me llevaba a sus clases desde muy chiquita. Ahí yo veía sus rutinas y cómo le apasionaba la danza. Fue mi inspiración verla, por eso cuando crecí, ya tenía claro qué quería hacer en mi vida. Ahora estoy superfeliz porque sé que mis seguidores se divierten con mis videos y también los ayudo a llevar un estilo de vida más saludable”, expresa Yoshe.

Esta entusiasta bailarina cada día mejora su contenido para que más gente la siga en TikTok (@yoshe.rebatta) y también se suscriba a su canal de YouTube (Yoshe Rebatta). “El TikTok se ha convertido en una ventana para mostrar lo que hago”, indica.

