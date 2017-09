Conoce a la campeona de ballet que vive en Lima Norte [FOTOS]

Lima Norte. Es una niña juguetona, risueña y con una tremenda habilidad para el ballet. Abigaíl Cotrina Silva (13) vive en Los Olivos y está muy orgullosa de haber obtenido en diferentes categorías la medalla de oro y plata durante el Concurso Latinoamericano Danza América, realizado el pasado mes de agosto en Argentina.



Hoy esta talentosa jovencita de Lima Norte se prepara para repetir el plato en el certamen All Dance International, planificado para el mes de noviembre en Orlando (Estados Unidos).



Abigaíl, que vive en Los Olivos, cuenta que practicaba baile contemporáneo, lírico y clásico ballet desde los ocho años. "Desde muy pequeña, veía películas de ‘Barbie ballet’. Vi su ropa, sus movimientos y me quedé encantada, yo quería ser una bailarina como ella, por eso le pedí a mi mamá que me inscribiera en un taller de ballet", relata la jovencita de Lima Norte.



d Se prepara para participar en el certamen All Dance International, en Estados Unidos. d

Y llego ese día, cuéntanos cómo fue...

En mi colegio estaban haciendo una audición para ingresar al taller de ballet de la escuela, hice la prueba y me aceptaron.



¿Sigues en ese taller?

No, la profesora que lo dictaba tiene su escuela de baile ‘Visión Danza Studio’, en Los Olivos. Ella vio que tenía condiciones y me hizo su alumna. Voy de lunes a viernes.



¿Qué necesitas para entrar al ballet?

Lo principal es la pasión, luego viene el aspecto físico, como el cuello largo, piernas largas y ser delgada.



h En 2015 ganó la medalla de oro en la categoría baile clásico en el Danza América en Argentina. h

¿Qué es lo que más te costó aprender en este tipo de danza?

Al inicio me costaba llegar hasta el suelo con las piernas abiertas, después lo conseguí.



¿Qué es lo que más te agrada de este arte?

Las coreografías y sobre todo cuando la profesora nos deja improvisar, porque así yo puedo armar un solo de baile.



¿Y qué aspecto no te gusta del ballet?

Podría ser la postura que han adoptado mis dedos con la práctica, pero no me importa. Eso significa que me estoy esforzando.



d Su familia es su gran apoyo. d

¿Qué premios has conseguido en tu corta carrera?

En 2015 gané la medalla de oro en la categoría baile clásico en el Danza América en Argentina. En este mismo concurso, pero en la categoría de baile contemporáneo, obtuve la medalla de plata. Gané otra de bronce en un certamen realizado en Lima en 2014, también de baile contemporáneo.



¿Participarás en otro concurso este año?

En noviembre voy a Orlando a participar en la competencia All Dance International, en Estados Unidos.

(Pilar Cuya)

