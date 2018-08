Conoce al 'Capitán Perú' que recorre las calles para enseñar sobre nuestra historia [FOTOS]

Supérhéroe. Si en Estados Unidos está el ‘Capitán América’, nosotros tenemos a nuestro ‘Capitán Perú’, que tiene por misión principal hacer que los peruanos conozcan más sobre su historia. Pero, ¿quién está debajo de este atuendo blanquirrojo? Es Rafael Aita (35), un ingeniero industrial que presentó hace poco su libro ‘El secreto del último inca’. Trome lo encontró por las calles del Centro de Lima y habló con él.



Este ' superhéroe' contó que la idea de vestirse de ‘Capitán Perú’ se remonta a su adolescencia. "Al visitar Machu Picchu y ver la misticidad de la arquitectura, quedé fascinado. Cuando regresé a la ciudad de Cusco empecé a buscar libros sobre los incas y todo relacionado con esa parte de nuestra historia", recordó el ingeniero.



Todo empezó ahí…

La idea sí, luego poco a poco me fui dando cuenta de que en la curricula escolar no se abordaba bien la historia del Perú. Eso me motivó a seguir indagando y en febrero del año pasado nace ‘Capitán Perú’, un superhéroe con símbolos peruanos.



d Enseñando a la gente.

¿Y cómo te veía la gente?

Con extrañeza. Los niños decían: ‘¿enserio eres un superhéroe?’. Los saludaba y empezaba a darles datos curiosos e importantes de nuestra historia. Mi objetivo era educar de manera entretenida… y creo que lo estoy consiguiendo.



¿Tú mismo hiciste tu traje?

El diseño sí, la confección lo hizo otra persona.



¿Por qué elegiste ser un superhéroe de cómic y no un inca?

Me gustan los cómics, además estoy convencido de que los superhéroes ‘pegan’ más con los adolescentes. Mi objetivo es que ellos se acerquen a nuestro pasado para que puedan amarlo.



¿Qué sientes cuando sales por las calles de Lima con tu traje?

Solo pienso en una cosa: Joven que ama al Perú, siempre va a trabajar para mejorarlo.



d Recorriendo las calles de Lima.

También eres profesor de ingeniería, ¿qué te dicen tus alumnos?

Se ríen y me dicen: ‘profe, es usted’ (risas).



Te dedicas a los números… pero también a las letras. Es algo contradictorio.

Todos me dicen lo mismo. Soy ingeniero industrial, pero siento que todas las profesiones deben apreciar, respetar, conservar y amar su historia.



Hace poco publicaste tu primer libro.

Sí, y estoy muy contento por eso. El libro tiene muchas historias, no dejen de revisarlo. No se aburrirán porque está muy entretenido, además el lenguaje es muy sencillo. Por ejemplo, ahí cuento que Francisco Pizarro se casó con la hermana del inca Atahualpa.



f Está convencido de que los superhéroes ‘pegan’ más con los adolescentes.

¿Desde cuándo concebiste la idea de escribirlo?

Hace 10 años. Fue un proceso que necesitó de mucha información y reescritura. La satisfacción más grande fue presentarlo en la última Feria del Libro.



¿Cómo pueden contactar contigo?

A través de mis redes sociales. En Facebook estoy como ‘Capitán Perú’. Y… no olviden buscar ‘El secreto del último inca’ en las diferentes librerías de Lima. Ahora seguiré con mi labor... ¡enseñar sobre nuestro Perú!

g Es ingeniero industrial.

