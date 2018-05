Conoce a la DJ peruana que ocupa el quinto lugar en el  ranking de las mejores en Latinoamérica

Rosmery Torres Limas (24), conocida como DJ Rozz, es una jovencita de San Martín de Porres que desde pequeña le gustaba la música más que jugar con sus muñecas. Estudió Ciencias de la Comunicación, pero empezó a cosechar éxitos en su faceta como disc jockey en Lima y en el mundo. Tiene casi 260 mil seguidores en su cuenta de YouTube y el 80 % son de la India y China. Ocupa el quinto puesto en el ranking latinoamericano de DJ femeninas (DJanetop).



¿Desde cuándo eres DJ?

Profesionalmente desde fines del 2010.



¿Cómo aprendiste?

A mezclar viendo tutoriales en YouTube, luego conocí a amigos expertos en el tema y aprendí trabajando en discotecas.



¿Manejas algún género o estilo?

En Perú hay dos estilos: la música comercial y la electrónica. Yo me dedico a esta última y abarco los géneros trap, hard trap, hip hop y hard style.



Pero también haces tus propias canciones...

Desde hace dos años soy productora y armo mis canciones. Hace poquito estrené mi primer videoclip de la canción ‘My mind’ (‘Mi mente’).



¿Qué se necesita para ser una DJ?

Se puede comenzar con una consola y audífonos.



¿Tienes algún género preferido?

El rock y el hip hop. Mezclo mucho lo urbano y lo pesado también.



¿En Perú cuántas DJ femeninas hay?

En la música electrónica hay muchas, la más conocida es Jumi Lee. En el estilo que yo toco no hay muchas, solo yo.



¿Tus padres qué piensan de tu profesión?

Muchas noches salí a trabajar peleada con ellos, al inicio se oponían, pero a poco a poco entendieron que esto es lo que me gusta.



¿Y qué piensas de que se relacionen las fiestas de DJ con las drogas y el alcohol?

Eso siempre pasará, pero está en ti saber diferenciar y respetar tu profesión.



¿Cómo tomas el quinto puesto en este famoso ranking de DJ femeninas?

Con mucha humildad y quiero al finalizar el año ganarles a Brasil, Argentina y Chile, que ocuparon los primeros lugares el año pasado.



¿Sientes alguna diferencia en el trato por ser mujer?

De hecho el mundo DJ es manejado por hombres, pero poco a poco han entrado más mujeres. En mi caso siento que es una ventaja.



¿Por qué?

A la gente le parece más llamativo ver a una mujer mezclando música, por ahí somos más populares, pero en la parte de producción no, porque, como ellos son la mayoría, piensan que no deberíamos estar haciendo música.



¿Y qué piensas de eso?

Que todos tenemos la misma capacidad y podemos demostrar nuestro talento en cualquier rama.



¿En qué festivales has tocado?

‘Jump in Color’ en Chiclayo, ‘Found Party’ en Talara, ‘Safari Electronic Park’ en Lima.



¿Alguna meta para este año?

Entrar al Top 100 del ranking mundial y participar en octubre de este año en el Road to Ultra Perú.



