Conoce a la familia ‘Hellboy’ de Los Olivos [FOTOS]

En el distrito de Los Olivos vive una familia muy singular: los Paredes Villanueva, que no se dedican a oficios o profesiones tradicionales, ellos son cosplayer (imitadores de superhéroes o personajes ficticios).



Iván Paredes (41), Wendy Villanueva (37) y el hijo de ambos, el pequeño Fabrizzio (9), se caracterizan, hace 12 años, de personajes queridos por adultos y niños, como la familia Hellboy.



¿Cómo así ingresaron al mundo del cosplayer (imitador)?

Iván: Primero me dedicaba a la confección de máscaras de látex, silicona y fibra, como estudié artes plásticas y escultura era fácil para mí. Luego, me invitaron a un evento de cosplayer y quise ir como Iron Man. Así que armé mi disfraz de este superhéroe, fui y me encantó la experiencia.

Wendy: Soy maquilladora de efectos especiales y mi esposo necesitaba ayuda con los personajes femeninos, al inicio me daba vergüenza, pero luego de hacerlo me gustó.



¿A qué personajes han interpretado?

Iván: Iron Man, RoboCop, Batman, Darth Vader, Tortugas Ninja, Shrek, todos parecidos a mi contextura porque mido 1.85 m y peso más de 95 kilos. Por ejemplo, al público le gusta cuando salgo de Hellboy con mi familia.

Wendy: He sido mujer policía, Hellgirl, Gatúbela y La Bella. Mi hijo ha sido Iván Klimentovich (guía de Hellboy), maestro Yoda, Tony Stark, Chucky, Galleta de Jengibre, entre otros.



¿Han visto la película Hellboy?

Iván: Sí, la hemos visto en familia. Particularmente, me gusta la fuerza que tiene el personaje para conseguir sus objetivos.

Wendy: Hellgirl es un personaje que nosotros hemos adaptado porque no existe. La creamos teniendo en cuenta cada detalle de la película.



¿Qué es lo que más les gusta de este trabajo?

Iván: Ver la emoción de niños y grandes cuando nos ven ingresar caracterizados.

Wendy: Que lo hacemos en familia y podemos pasar tiempo juntos. Además de desarrollar una personalidad distinta a la nuestra.



¿Sienten que son una familia singular?

Iván: Sí, porque nos dedicamos a nuestras pasiones.

Wendy: Estoy contenta porque hago lo que me gusta y paso tiempo con mi familia.



¿Se dedican al 100 % a este trabajo?

Iván: Aparte de ser cosplayer, tenemos una empresa familiar ‘Heroshow’, donde ofrecemos shows infantiles, fiestas temáticas y ‘horas locas’.

Wendy: También elaboramos trajes para cosplayer de superhéroes para el extranjero.



¿Tienen alguna anécdota curiosa gracias a este oficio?

Iván: Una vez estaba saliendo de casa disfrazado para un evento y unos chicos, que estaban en su carro, chocaron al intentar tomarme una foto.

Wendy: Una señora me confundió con una mujer policía y me estaba preguntando referencias de unas calles (risas).



¿Dónde consiguen los disfraces?

Iván: Nosotros los elaboramos, en el caso del disfraz de Hellboy nos tomó un mes hacerlo; la máscara es de látex, la musculatura de espuma, el guante de goma con látex y los accesorios los compramos.

Wendy: Cuando Iván tiene que hacer de ‘Kratos’ yo lo pinto. Utilizamos nuestro talento y habilidades para lograr una buena caracterización.



¿Dónde se van a presentar próximamente?

Iván: Vamos a vender máscaras y haremos cosplayer en la ‘Comic Con Lima’ en el Centro de Exposiciones del Jockey Club del 19 al 22 de julio



