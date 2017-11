Conoce a las hermanas Rivera que son campeonas de bicicross

Son pequeñas, pero les gusta la velocidad y sentir la adrenalina.

Mya Valeria y Ángela María Rivera Torres, de 9 y 12 años, respectivamente, son hermanas que no pueden estar sin subirse a una bicicleta. Ambas son campeonas de bicicross y han dejado en alto el nombre del Perú y de San Martín de Porres, su distrito, en los diferentes campeonatos internacionales en los que han participado.



¿Cómo les llamó la atención el bicicross?

Ángela: Por mi papá. Él vio este deporte por televisión y un día me llevó a Miraflores a practicar en un circuito de bicicross. Era bonito, pero me gustó más cuando me compraron mi bicicleta profesional y empecé a ir a clases con un entrenador.

Mya: Yo solo iba para acompañarla y también me terminó gustando.



¿Qué se necesita para este deporte?

Ángela: Mucha fuerza en las piernas y brazos.

Mya: Además de perseverancia y muchas ganas de hacerlo.



¿No tienen temor de caerse?

Ángela: No, porque se comienza de a pocos y luego vas agarrando más velocidad en las carreras.

Mya: Ya no me da miedo, al inicio quizá, pero ahora como si nada comienzo las carreras desde rampas de 7 metros de alto.



¿Y han sufrido alguna caída?

Ángela: Yo sí. Una vez en un concurso en 2013, yo estaba manejando y una corredora chilena me botó. Recuerdo que inmediatamente me levanté y seguí la carrera.

Mya: Al inicio tuve caídas, pero muy leves.



¿Es muy competitivo este deporte?

Ángela: En Latinoamérica, el nivel es bueno. Por ejemplo, Colombia tiene a la actual campeona mundial de mi categoría de 12 años. En Estados Unidos también hay muchas chicas buenas.



¿En qué campeonatos han participado?

Ángela: En el campeonato Mundial de BMX de Bicicross, en Estados Unidos. Ahí ocupé el quinto lugar.

Mya: Yo subí al podio del primer lugar en el Campeonato Latinoamericano de Bicicross, el año pasado.



¿Cuándo será la próxima competencia?

Mya: Para mí se viene el Latinoamericano, en noviembre, en Chile.



¿Y para ti, Ángela?

En julio del próximo año voy al Mundial de Bicicross en Rusia y estaré allí porque van los cinco primeros puestos del campeonato anterior.



¿Y cómo te sientes?

Ángela: Muy feliz de representar a mi país.



¿Quiénes asumen los gastos de tu viaje?

Mis padres siempre hacen el esfuerzo.



