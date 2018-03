Conoce la historia del "curita extremo" de Santa Rosa de Quives

Este sacerdote no es como cualquier otro. Aparte de realizar su trabajo litúrgico de lunes a viernes, los fines de semana practica canopy, un deporte extremo sobre el río Chillón, para impulsar el turismo en el pueblo de Santa Rosa de Quives, ubicado en el kilómetro 54 de la carretera Canta.

Manuel Cajahuanca (40) tiene diez años como cura, pero hace apenas uno descubrió que le encanta la idea de lanzarse por una cuerda de mil metros y volar, a treinta o cien metros de altura, sobre el valle Chillón.

“Todo nació con una invitación. Me convocaron para bendecir el ‘Canopy Quives’, un servicio turístico que recién se iba a instalar aquí. Los dueños me animaron para lanzarme y, como siempre me gustaron los deportes, me lancé y me encantó”, recordó el religioso.

Confiesa que le agrada practicar canopy porque le gusta experimentar la adrenalina que se siente. Por ello, invitó a toda la población peruana y extranjera a probarlo, además pide a la gente que visite el santuario de Santa Rosa de Lima, que está muy cerca de allí.

“Este pueblo vive del turismo y una forma de apoyarlos es realizando esta aventura. Mi única intención es que más personas conozcan dónde pasó algunos años de su vida Santa Rosa de Lima y revivir la espiritualidad”, comentó conmovido el padrecito.

