Conoce la historia de estas dos mujeres peruanas que trabajan en aplicativos de taxi 

Las mujeres cumplen muchos roles. Su día puede empezar de mil y un formas, pero también pueden darse un tiempo para hacer un par de "carreras" gracias al servicio de taxi por aplicativo, Beat.

Si creías que no se pueden hacer varias cosas a la vez, entonces, debes conocer la historia de las conductoras Beat, quienes día a día siempre son lo que quieren ser.



Conoce la historia de Elaine:

Estudiante de psicología de 28 años, tiene como meta graduarse, tener su negocio propio y quien sabe, tal vez una familia en algún momento. Elaine es perseverante, luchadora, independiente y tiene muy claro lo que quiere para el futuro.

Ella tenía para elegir entre dos profesiones, derecho y psicología, y aunque no le gustaba derecho decidió seguir esta profesión porque era lo que su familia quería para ella, pero en el tiempo descubrió que no le apasionaba y no era el camino que quería tomar. Es así que tomó cartas en el asunto y decidió por su cuenta, ahorrar, trabajar y buscar ingresos extras de distintas maneras, una de ellas haciendo carreras. Poco a poco ahorro lo suficiente para postular y pagarse lo que sí le apasionaba, la psicología.

Su primera carrera la hizo en el 2010, como independiente, un día camino a su casa. Inspirada por su papá que había hecho taxi por mucho tiempo, pensó; “si él puede, ¿por qué yo no?” así que decidió comenzar a tomar carreras de la calle, desde ahí nunca paró. En junio del año pasado se inscribió en Beat y ahora mantiene un rating de 4.9. “No hay límites para nosotras”, asegura Elaine.





Estudiante de psicología de 28 años. Estudiante de psicología de 28 años. Difusión

Conoce la historia de Doris

Es la reina en su casa, con 4 hijos y 2 nietos ella siempre es la engreída. Ha tenido una vida llena de historias desde que comenzó trabajando en el Banco Central Hipotecario, luego siendo instructora de manejo en el touring y ahora con Beat cada carrera se vuelve una aventura y una nueva historia por contar.

Día a día, le tocan distintos pasajeros. Hace poco tuvo un cliente que le comentó que por ser mujer no debía manejar y que debería dedicarse a hacer algo más. Doris le explicó que se sentía independiente, su propia jefa y establecía sus propios horarios. Este trabajo no le ponía restricciones por su edad, no la hacía marcar tarjeta y podía conectarse y desconectarse cuando quisiera, pero más importante que no se sentía ni mal, ni menos, ni diferente, se sentía bien.

Comenzó a hacer carreras cuando su hijo compró un carro, y ahora gana su dinero a su manera y el tiempo libre lo usa para salir con sus hermanas, sus amigas del colegio y pasar tiempo con sus nietos.



“Hay decisiones en la vida que a veces nos asustan, pero las mujeres podemos hacer todo lo que nos propongamos” “Hay decisiones en la vida que a veces nos asustan, pero las mujeres podemos hacer todo lo que nos propongamos” Difusión

