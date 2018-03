Conoce la historia del joven de Lima Este que ocupó el primer puesto en examen de la UNI [FOTOS]

POR: SAMANTHA AGUILAR



Todo el esfuerzo, las horas de sueño y de empeño valieron la pena para Juan Taco (16). Este jovencito de Santa Anita ocupó el primer puesto en el examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería, en la modalidad de mejores alumnos de los colegios, y el último martes fue su primer día de clases en la Facultad de Ingeniería Industrial.



Este estudiante de Lima Este contó que su primer día de clases fue muy emocionante. "Me sentí feliz de haber ingresado a esta universidad. Estoy orgulloso por todo lo que he logrado.", expresó emocionado el cachimbo de la UNI.



Juan Taco, de Lima Este, relató que para ingresar a la UNI estudió seis meses. "Todos los días de 8 de la mañana a 9 de la noche. De verdad estudiaba muchas horas", recuerda.



¿Te levantabas muy temprano?

A las 6 de la mañana me levantaba para ir a la academia.



¿Te consideras ‘chancón’?

No, me falta mucho para eso. No me considero así.



¿Qué te dijeron tus papás cuando se enteraron de que habías ingresado a la UNI?

Se llenaron de felicidad y de orgullo. Todos en mi casa estamos muy contentos, fue una gran noticia.



¿Tu mami a qué se dedica?

Ella tiene un puesto en el mercado ‘Manuel Correa’, de Santa Anita y mi papá es taxista.



¿Los ayudas?

Ahora no tanto, porque tengo que seguir estudiando. Estoy empezando la carrera y debo dedicarme a sacar buenas notas y aprobar los cursos.



¿Ha valido la pena el esfuerzo?

Totalmente.



Ahora que ya estás en la universidad, ¿con qué sueñas?

Sueño con tener un negocio propio y, una vez terminada la carrera, seguir mis estudios en el extranjero. Tengo muchas metas y espero poder cumplirlas.



¿Qué te gusta ver en la televisión?

Muy poco veo televisión. No me gustan los realities, por ejemplo.



¿Cuál es tu pasatiempo?

Los videojuegos en red.



¿Tienes hermanos?

Sí, uno de once años, él también ya se está preparando. Le gustan los números y quiere estudiar Ingeniería Electrónica.

