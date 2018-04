Conoce la historia de Juan Saavedra, el taxista que devolvió un respirador artificial

¿Quién no ha olvidado objetos en el taxi? Este fue el caso de Luby Cotrina (32), quien dejó involuntariamente el aparato respiratorio de su hija de tres años, que sufre de insuficiencia respiratoria, en un vehículo que abordó en Ventanilla.

Cuando todos lo daban por perdido, el buen conductor Juan Saavedra (72) se dio cuenta del equipo médico y no descansó hasta entregarlo a sus propietarios. De este modo salvó la vida de la pequeña.

“Todo ocurrió el pasado domingo. La señora me tomó el taxi en el Terminal Pesquero de Ventanilla con dirección a la avenida Santa Rosa de Canta Callao. Como eran varios los pasajeros, colocamos el respirador en la parte de atrás de mi station wagon, por eso que a la hora de bajar todos se olvidaron, hasta yo”, relata el chofer. Señala que no fue hasta el día siguiente en que se dispuso a limpiar su vehículo que se percató de la presencia de la máquina.

“Me preocupé porque pensé pobre niña, cómo estará”, recuerda don Juan.

Para esto, la familia desesperada llevó a la menor al hospital para que la atendieran en caso de una posible crisis respiratoria. Allí quedó internada. “Además, encontré papeles del Hospital del Niño y un número de celular. Llamé y se trataba de una enfermera de ese centro y mediante ella logré dar con la mamá. Inmediatamente llevé el respirador al nosocomio”, añade.

Gracias al noble gesto, la pequeña Valeria puede seguir respirando en su casa y no corre peligro. “Uno hace estas cosas sin esperar recompensa alguna, simplemente la conciencia y bienestar de otra persona”, dijo.



