¿Te imaginas a Spiderman, al Duende Verde o a tu superhéroe favorito llegando a tu mesa con tus hamburguesas, pizzas o alitas? Esto se hace realidad en Hollyfood, un restaurante temático e interactivo que abrió sus puertas al público hace unos cuatros años, en La Molina. El creador de esta nueva forma de atención es Jorge Fano, un joven fanático del mundo Geek (tecnológico), animes, cómics y cosplayers (personas que se disfrazan de un personaje de ficción). Poco a poco fue mejorando la decoración de su local y hoy cuenta con cuatro ambientes dedicados a películas y series conocidas.

“Soy fanático desde muy chico del mundo Geek, de los animes, cómics, series … Además, siempre he sido un coleccionista. Creo que lo heredé de familia (risas). Recuerdo que mi madre coleccionaba las muñecas de las princesas Disney y mi hermano piezas de ‘Star Wars’. Un día pensé: ¿Por qué no hay un lugar donde pueda comer y a la vez ver a mis personajes favoritos? Así surgió esta ‘loca’ idea de Hollyfood donde las personas pueden interactuar con sus personajes, tomarse fotos con ellos y disfrutar de un show en vivo. Aquí se vive una experiencia única”, cuenta Fano.

Poco a poco ha ido implementando cada espacio en el local, hasta el momento tiene cuatro zonas: Dark Side (Star Wars), Gryffindor (Harry Potter), Casa Stark (Games of Thrones) y Superhéroe (Marvel). Cada una decorada con sus respectivas temáticas. Por ejemplo, en una de ellas tenemos el sombrero mágico seleccionador, el tren que lleva a Hogwarts y las escobas de Quidditch. “Los niños se sorprenden al ver estos espacios y dicen: ‘Wow, mira papá, qué paja’. Además, los no tan chicos reviven su niñez porque imagínate que tu personaje favorito sea quien te traiga tu pedido. Grandes y chicos disfrutan su estadía aquí”, expresa este joven emprendedor.

Hollyfood.

BUENA EXPERIENCIA

Las personas que han ido al local se asombran al ver a sus personajes favoritos, se sienten en un mundo fantástico y mágico. “Soy fan número uno del Hombre Araña, he visto todas sus películas y cuando escuché de este lugar vine a verificar si era cierto. Me sorprendí al ver a mi superhéroe en la puerta, recibiéndome y llevándome hasta mi mesa. No saben, fue lo máximo”, dijo Leonel, un cliente de Hollyfood.

