Conoce a la joven diseñadora que ganó el premio a los Nuevos Talentos en el último LIF Week [FOTOS]

Emprende Trome. A sus cortos 23 años, se consagró como ganadora del premio a los Nuevos Talentos en el LIF Week, semana de la moda que se realizó el mes pasado. Esta jovencita, de La Molina, cuenta que los trajes que presentó en el concurso los confeccionó a mano y afirma estar muy contenta por el reconocimiento de su trabajo.



Soleil Cuéllar, vecina de Lima Este, cuenta que siempre fue una aficionada a la lectura y el teatro. "Cuando vi ‘Hamlet’ (obra de Shakespeare) me di cuenta de que lo que vestimos refleja mucho de nosotros mismos. Desde ahí tuve clara mi vocación: Estudiar Diseño y Gestión de Moda.



Esta emprendedora expresa con alegría que su familia apoyó su decisión. "Ellos me ayudaron en todo. De hecho mi papá me ayudaba a conseguir algunas piezas para mis diseños. Por ejemplo, los tornillitos que van en las prendas. Y mi mamá es pintora… realmente el arte y la creatividad siempre han reinando en mi casa (risas)", indica esta vecina de La Molina.



¿Cómo llegas a participar en el LIF Week?

Primero tuve que pasar un concurso interno en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y después de eso me llamaron a mí y a otra chica… al día siguiente nos estaban tomando fotos para salir en un diario, porque éramos las concursantes oficiales (risas).



¿Tuviste que hacer otros trajes?

No. Los vestuarios fueron los que habíamos elaborado antes, no se tuvieron que trabajar tanto, solo les dimos algunos retoques.



‘LOS ANORMALES’

¿Cuál es el concepto que trabajaste?

Me basé en el libro ‘Los anormales’, del sociólogo francés Michel Foucault, que habla de cómo el poder influye en la sociedad y separa lo normal de lo anormal.



¿Esa fue tu motivación?

Sí, eso me ayudó a elaborar la chaqueta de fuerza de la época Victoriana, el pantalón de preso de los años 40 y la ropa de baño masculina de los años 20, tejida con lana de alpaca.



¿Cuánto tiempo te tomó confeccionar estos trajes?

Bastante tiempo, porque todo está hecho a mano.



¿Qué es la moda para ti?

Un medio terapéutico, de comunicación y de investigación.



¿Qué sentiste cuando ganaste?

Muy feliz, porque mi trabajo ha sido reconocido.



BECA A ITALIA

¿Cuál fue el premio?

La beca Key Education para estudiar un curso en la prestigiosa escuela Marangoni de Milán, Italia.



Has lanzado tu propia marca…

Se llama ‘Goyito y Lalito’, fue hace dos meses. Este emprendimiento lo estoy haciendo con una amiga, tenemos prendas con mucho sentido del humor y con influencia japonesa. Nos encuentran en Instagram como @Goyito&Lalito.



¿Qué mensaje les darías a los jóvenes?

Que se atrevan a elegir carreras creativas, están muy de moda y realmente tienen mucho impulso económico.

