Conoce al 'Justin Bieber' de Lima Este [FOTOS]

Tiene solo 11 años, un carisma increíble, ternura a flor de piel y un gran futuro en la música. José Miguel Ocampo es el famoso ‘Justin Bieber’ que quedó en tercer lugar en el concurso de imitación del programa ‘Yo soy kids’.



José Miguel, que vive en Lima Este, cuenta que concursó en ‘Yo soy kids’ porque su mamá y hermana lo animaron. "Ellas también son apasionadas de la música. Ellas me escucharon cantar y me animaron a presentarme", relata el 'Justin Bieber'.



¿Antes ya habías cantado en un escenario?

No. Era la primera vez que cantaba frente a cámaras. Antes solo me atreví a hacerlo en una kermesse de mi colegio.



¿Qué admiras de Justin Bieber?

Su gran talento para el canto y el baile. Además, su dominio en el escenario.



Hay quienes dicen que tú cantas mejor que él...

Es chévere que haya gente que piense eso de mí, pero no hay que comparar. Cada persona es única.



¿Has tenido oportunidad de asistir a un concierto suyo?

Nunca. Solo lo he visto en videos. Sería genial verlo en persona.



¿Cuál es tu sueño junto a tu ídolo?

Cantar a dúo con él en un concierto. Eso sería alucinante.



¿Sabes tocar algún instrumento?

Recién estoy aprendiendo a tocar la guitarra.



¿Es complicado cantar en inglés?

No domino el idioma. Me aprendo las letras de oído y mi hermana me ayuda un poco con la pronunciación. Sé que debo estudiar inglés y es una de mis metas para el 2018.



¿Qué sentiste al quedar entre los finalistas de ‘Yo soy kids’?

Fue muy emocionante. Cuando empecé, no imaginé llegar tan lejos. Cada gala era un reto para mí, ya que había que cantar y bailar y yo nunca antes había bailado. Mis padres, mi hermana y los maestros del programa me ayudaron un montón. Creo que al final hicimos un buen trabajo.



¿Qué tal te va en el colegio?

Soy un buen alumno, tengo buenas notas y me encanta mi colegio. Mi curso favorito es arte.



Además de la música, ¿qué más te apasiona?

Patinar y dibujar cómics.



¿Puedes contar alguna anécdota de tu participación en TV?

Una vez una niña chiquitita, como de tres años, me señaló en la calle y cantaba ‘Baby, baby, baby uhhhh’.



¿Cuál es tu deseo para el 2018?

Que Justin Bieber vea mis videos y me mande un saludo. También quisiera grabar un tema y un video con mi propio nombre y que suene en las radios.



¿De grande sueñas con ser cantante?

Cantante, actor y empresario. Las tres cosas. (Samantha Aguilar)

