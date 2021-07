Llegó a Lima, de su natal Huaraz, cuando apenas tenía 17 años. Eleucaria Torre Tamayo, ahora de 65, vendió caramelos, luego abrió una tienda, fue cosmetóloga y terminó haciendo dulces, pero durante los últimos 25 años se ha convertido en la reina del caldo de gallina y de cabeza, en Los Olivos.

Doña Eleucaria, ¿cómo se animó a vender caldos?

Uy, yo he trabajado de todo para sacar adelante a mi familia junto con mi esposo. He fracasado y hasta quedado en bancarrota, pero un día, hace 25 años, se me ocurrió vender caldos porque hacía frío y desde ahí no he parado.

¿Qué caldos ofrece?

Vendo caldo de gallina y de cabeza, también sancochado, que es mi plato bandera y sale bastante.

¿Desde qué hora está despierta para prepararlos?

Yo llego a las 2 de la mañana a mi negocio para cocinar. A las 5 de la mañana ya están los caldos calientitos. Fui la primera en vender a esa hora.

¿A qué hora duerme?

Ya me acostumbré. A veces a las 8 de la noche y a las 2 ya estoy saliendo para mi negocio.

La reina de los caldos de Lima Norte. (Foto: Trome)

¿A las 5 de la mañana quiénes son sus clientes?

De todo, señorita. Taxistas, microbuseros y los que salen de las fiestas.

¿Cómo se hizo conocida?

De boca en boca. Tomaba taxi en la madrugada y le contaba al chofer que me iba a preparar mis calditos. Entre ellos se pasaban la voz y así empezó todo.

¿Y en verano también salen los caldos?

Claro. Es que a la persona que le gusta y está acostumbrada a tomar caldo caliente lo hace en invierno o verano. Hasta sudando lo toman (risas).

¿Cuánto se demora en cocinar?

Más o menos dos horas y media. El caldo de gallina se prepara al toque, pero el que demora es el sancochado. Es que la carne debe quedar suavecita.

¿De qué tamaño son sus ollas?

Mis ollas son de 60 litros. Con decirle que me gasto tres balones de gas diarios.

Ofrece caldo de cabeza, gallina y sancochado. (Foto: Trome)

¿Cuántos platos salen de esas ollas?

Hasta 200 platos. Y eso que voy vendiendo y preparando más.

Un buen día, ¿cuántos platos vende?

Antes de la pandemia, los domingos eran los días que más vendíamos. Hemos llegado hasta 600 platos.

¿Y con la pandemia?

Uy, estamos dándole duro. Ha bajado la venta, pero con fe y esperanza en Dios estamos tratando de salir adelante.

Sancochado del restaurante Bonita. (Foto: Trome)

¿Dónde la pueden encontrar?

Ahora tengo un local, mi restaurante ‘Bonita’, en la avenida Los Ángeles. Hemos aplicado las medidas de seguridad, tenemos bastante distanciamiento y atendemos desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde.

