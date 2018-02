Conoce a Luis Marreros "El payasito de los pobres"

Más allá de la risa, un payaso es un artista que busca hacer felices a las personas a fin de que olviden, siquiera por un momento, todos sus problemas. Esto es lo que hace Luis Marreros (45), más conocido como ‘Canelita Show’, quien hace 28 años se pinta la cara de colores y se pone una nariz roja para arrancarles una sonrisa a los niños más humildes de Lima Norte.

“Apoyo a los chicos que no tienen recursos económicos y quieren celebrar su cumpleaños con un payasito. Por lo general, las vecinas o algunos clientes que tengo me cuentan la historia, ellos consiguen la torta y yo me encargo de todo el show”, cuenta el comunicador social, que fue corresponsal de prensa en Tarapoto.

El popular ‘Canelita’ confiesa que es muy difícil mantener la alegría cuando se es testigo de los difíciles momentos que enfrentan muchos menores en sus casas, sin embargo, cuando está en ‘modo payaso’ se despoja de esos sentimientos y se enfoca en hacer reír y disfrutar a su pequeño público.

“Tú tienes que salir con el objetivo de que ese niño se sienta bien y sea feliz. Cuando llego a mi casa sé que ayudé a alguien que de verdad lo necesitaba”, señala. Pueden encontrarlo en el Facebook: Canelita Show.

