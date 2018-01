Conoce al maestro de natación más viejito de Lima Norte

Cuando haces algo con amor, no importa cuántos años pasen, lo seguirás haciendo porque te nace enseñar a los demás. Este es el lema de Reymundo Florentino, quien tiene 65 años, 35 de ellos enseñando natación a los niños y adolescentes de Independencia.

¿Cómo aprendió a nadar?

Viendo. Soy de Arequipa, iba a las competencias y veía cómo respiraban los nadadores e imitaba los movimientos, ya luego lo perfeccioné cuando ingresé a la universidad.

¿Qué estudió?

Soy profesor de Educación Física y tengo una maestría en Educación. Mi primera especialidad es natación, luego vóley y gimnasia rítmica.





¿Siempre le gustó enseñar?

Claro, yo sigo enseñando porque tengo vocación. Los padres de familia me buscan, confían en mí para dejarme a sus hijos. Pocos saben cómo empecé.

Cuénteme, ¿cómo comenzó?

Mis padres han sido bien humildes, yo he sido lustrabotas, canillita, lavaba carros. Así ahorré dinero y decidí formarme como un profesional, pero eso sí, haciendo lo que me gusta.

¿Alguna vez le han hecho un comentario negativo sobre su edad?

No, he tenido suerte de trabajar con buenos profesores. Algunos americanos y otros chilenos, el secreto está en que he seguido capacitándome.





¿Qué es la natación para usted?

La natación me hace más talentoso, más fuerte. Tengo muchos amigos y siempre me buscan. Saben que a mí me gusta trabajar con perfil bajo, pero haciendo grandes cosas.

¿Usted es el maestro más viejito en Lima Norte?

Creo que sí, no he visto a otro.

¿Ha ganado concursos?

Un montón. Pero ahora busco talentos. Tengo un club llamado ‘Virgen de Chapi’ que está inscrito en la Federación Peruana del Deporte, y el año pasado quedamos en segundo puesto en una competencia realizada en Arequipa.





¿A cuántas personas enseña?

Ahorita, tengo a 250 alumnos en diferentes turnos.

¿Todos son menores?

Son desde los 3 años, pero también enseño a jóvenes que quieren ingresar a las Fuerzas Armadas, incluso a personas que han sufrido ahogamiento y quieren superar el trauma que les dejó esa experiencia.

¿Cuál es su mejor recompensa?

Siento que sirvo a mi comunidad. Además, enseño sobre la natación y el cuidado del agua. A pesar de que tengo mi edad, todos me respetan y son bien agradecidos conmigo.

¿Dónde dicta las clases?

Alquilo un local en la avenida Túpac Amaru 6835, en Independencia.

