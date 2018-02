Con apenas 19 años, la argentina Alina Akselrad ganó el título de Miss Sudamérica a fines del año pasado en una ceremonia realizada en nuestro país y decidió permanecer en Perú con el fin de cumplir con las actividades protocolares y de labor social que difunde el certamen.

Más allá de este compromiso, la joven se confiesa enamorada del Perú, del calor de su gente y de su exquisita comida, por lo cual ya se encuentra evaluando ofertas de trabajo para prolongar su estancia en territorio nacional.

Sin embargo, para Alina llegar hasta este punto no fue sencillo, ya que tuvo que batallar en contra de estereotipos de belleza que le impedían cumplir sus objetivos.

“Muchas veces fui rechazada en el mundo de la moda por mis medidas corporales. “Tendrías que bajar 20 kilos”, “no sos lo suficientemente flaca para este mundo”, “nos interesa tu rostro, pero deberías bajar tus medidas”, “dedícate a otro rubro”, son solo algunas de las frases que me acostumbré a oír en este camino, pero que me dieron fortaleza para seguir luchando y convertirme en un agente de cambio contra los estereotipos”, cuenta la joven cordobesa.

Alina, quien se define como defensora de la autoestima femenina, está decidida a compartir su experiencia y hacer llegar este mensaje de seguridad y empoderamiento a todas las mujeres, es por eso que a través de sus redes sociales compartió un video en donde aconseja a las jóvenes a rechazar tendencias como el #collarbonechallenge o la “cintura A4”, que promueven desórdenes alimenticios y otros problemas de salud.

“La belleza no se mide, ni se pesa. Luchemos por un cuerpo y una mente saludable, libre de prejuicios, estereotipos y obsesiones”, afirma la joven argentina en el video colgado en su cuenta de Instagram



