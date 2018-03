Conoce a la mujer peruana que es capitán y piloto de un avión [FOTOS]

POR: SAMANTHA AGUILAR



Historias de vida. De casualidad un pasajero mira la cabina del avión que, en unos minutos, lo llevará hasta Huánuco y para su sorpresa quien se encuentra al mando de la aeronave es la capitán y piloto María Noel Martínez (32), la única mujer con este cargo en la aerolínea LCPerú.



Ella es uruguaya de nacimiento y nacionalizada peruana. Desde que decidió sobrevolar los aires, desafía los estereotipos y demuestra que puede ejercer esta labor con excelencia. Abróchese los cinturones. Aquí, su historia.



¿Eres la única piloto mujer?

En esta aerolínea soy la única capitán, pero hay cuatro primeros oficiales más.



Es un trabajo poco común, ¿no es así?

Aún somos la minoría, pero cada vez más mujeres se atreven a ser pilotos. Y es que serlo ya no es trabajo solo de hombres, ellas ahora deciden qué les gusta y qué no.



¿Cómo decidiste realizar esta labor?

Mi papá es piloto y desde pequeña me gustaban los aviones.



Entonces viene de familia...

Sí, porque mi tío abuelo también lo es y ojalá que cuando tenga hijos también opten por esta labor. Tengo dos hermanos menores que dicen que seguirán los mismos pasos.



¿Dónde te formaste?

Soy de Uruguay, pero estudié en Argentina. Como mi papá volaba aquí en Perú, decidimos quedarnos a vivir en Lima.



¿Cuánto tiempo llevas aquí?

Diez años y desde el 2012, vuelo. Ya estoy nacionalizada peruana y todos mis amigos son de aquí.





¿Qué te dijo tu padre cuando tomaste la decisión de ser piloto?

Se alegró, pero mi tío abuelo sí se opuso, hasta se ofreció a pagarme otra carrera con tal que deje la aviación.



¿Por qué?

Él decía que era un trabajo para hombres y que podría sufrir mucho. No quería eso para mí.



¿Y has sufrido algún tipo de discriminación?

En el trabajo no, al contrario creo que a veces me tratan mejor. Los más sorprendidos son los pasajeros cuando se enteran que quien maneja el avión es una mujer. Todavía existe esa creencia de que manejamos mal los carros y por ende, los aviones.



¿Cuál es la satisfacción más grande que has vivido?

Cuando ascendí a capitán, me hicieron una reunión muy bonita, estuvo mi papá.



A propósito de tu progenitor, ¿qué consejo te ha dado?

Que nunca dependa de nadie y sea muy independiente.



¿Te ha ofrecido alguna recomendación profesional?

No recuerdo una en este momento, pero siempre lo llamo cuando me surge alguna duda. Es un gran consejero.



¿Ser piloto te ha permitido conocer muchas ciudades?

Es relativo, porque a veces no bajo del avión, otras sí.



¿Qué lugar es el qué más te ha gustado conocer?

Ayacucho.



Y respecto al clima, ¿qué sitio es mejor?

Huánuco me gusta mucho, es un lugar especial.



¿Alguna vez estuviste en una situación de peligro mientras estaba volando?

No, hasta ahora. Cosas del día a día como problemas meteorológicos y mal tiempo, pero para eso estamos preparados y entrenados. No tengo miedo.



¿Amas volar?

Sí, amo mi trabajo. Cuando algo te gusta no lo sientes pesado, te diviertes.



Así tengas que venir a trabajar en la madrugada...

Sí, es parte de la labor y una se acostumbra.

