¿Tienes dolor en las manos? Quizá piensas que no es nada grave y que se te pasará frotándote o tomando un calmante, pero lamentamos decirte que eso podría ser la primera señal de artritis.

Y no lo decimos nosotros, sino el médico traumatólogo Luis Cotillo, quien explica que la artritis es una inflamación degenerativa deformante en los nudillos de los dedos, que es frecuente entre las mujeres mayores de 45 años por el uso de productos químicos, como la lejía.

“Los primeros síntomas aparecen como un dolor punzante en las falanges, entre los 35 y 40 años, pero muchas veces no se le hace caso o se calma con pastillas antiinflamatorias. Quienes lo padecen solo acuden al médico cuando el dolor es intenso, incluso los dedos están doblados, y ya no hay nada que hacer”, refiere.

Estas dolencias suelen tratarse con pastillas y terapias que tienen el objetivo de reducir el dolor y no perder la funcionalidad de las manos, ya que, según el experto, la artritis no tiene cura y no se puede operar.

“Si en tu familia hay casos de esta enfermedad, es probable que estés predispuesta a tenerla. Por ello, la recomendación principal es que las mujeres se pongan guantes al momento de usar lejía, detergente u otros químicos de limpieza”, advierte.

Dato:

Si se sufre estas molestias es recomendable ir al médico para ser evaluada. Automedicarse o solo frotarse puede agravar el cuadro.