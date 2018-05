Conoce al rey en la fabricación de productos para medicina deportiva [FOTOS]

Crecer en el negocio de ropa deportiva de sus padres, generó en Fidel Arias Chaparro el interés de incursionar en el rubro, pero con una visión más especializada. Creó la marca ‘Branson Sport’, orientada a la fabricación de productos para medicina deportiva y que hoy cuenta con cinco tiendas en Lima.



¿Qué son los productos de medicina deportiva?

Son accesorios especializados para distintas disciplinas. Van desde rodilleras, tobilleras, muñequeras, fajas, etc. Estos productos son de prevención y recuperación, es decir, los pueden usar personas que tienen alguna lesión deportiva, accidente o enfermedad como la artritis.



¿Su marca ‘Branson Sport’ fabrica estos productos o los importa?

El 80 % de nuestros productos, que son más de 300, son hechos por nosotros. Importamos la materia prima, en este caso, neopreno que traemos de Taiwán y que nos garantiza la calidad de nuestros productos. El otro 20 % son productos de primera que traemos de otros países como Italia, Estados Unidos, Brasil, Colombia y China.



¿Por qué eligieron el neopreno como su materia prima?

Es el mejor material en el mercado internacional. Concentra el calor y ayuda a mejorar la zona en que se usa.



En los diez años de empresa, ¿cuál ha sido la mayor dificultad a la que se ha enfrentado?

Contactar con proveedores serios y responsables, porque muchas veces he sufrido pérdidas de dinero cuando el proveedor me ha enviado materia prima equivocada o de otra calidad.



¿Qué productos tienen mayor demanda?

Las rodilleras, coderas y tobilleras, así como las fajas correctivas y las prenatales.



Ya cuentan con cinco tiendas en Lima, ¿cuál es el próximo objetivo de la marca?

Seguir creciendo y mantener la calidad de nuestros productos.



¿Dónde pueden encontrar sus productos?

Pueden ver más de la marca en www.bransonsport.com o en nuestra tienda de la avenida Petit Thouars 482,. en Miraflores.





