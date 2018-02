Consejos de amor: "Abogado busca dama para formar familia"

ÓSCAR (48).- Buenos días doctora Carmen, la saludo cordialmente y agradezco de antemano por sus acertados consejos. Soy un hombre soltero y sin hijos, abogado de profesión y amante de la vida sana. Pero hasta ahora no logro hallar al amor de mi vida, mis anteriores relaciones terminaron una tras otra y esa es la razón por la cual no he podido formar una familia. En la actualidad, mi mayor deseo es encontrar a alguien que desee una historia de amor y respeto a mi lado. Alguna señorita sincera, responsable y de hasta de 36 años me puede llamar al teléfono 9868-98766.



Mira hijito:

Aprecio tu sinceridad. Estoy segura que a estas alturas de tu vida ya sacaste buenas conclusiones de tus relaciones pasadas, lo más importante ahora es mejorar y encarar el futuro con optimismo. Ten fe que pronto llegará la dama que será tu compañera para siempre. Suerte.