Consejos de amor: "Ella aún amaba a su anterior pareja"

CHRIS (33).- Doctora Carmen, no me ha ido bien en el amor. Mi última relación acabó muy mal y no quiero que me vuelva a ocurrir algo similar. Yo estaba felizmente enamorado de una mujer y todo iba bien entre nosotros. Sin embargo, al poco tiempo empezamos a discutir porque ella todavía mantenía comunicación con su expareja. Cuando yo le pregunté por qué hacía eso, jamás me dio una razón válida y más bien decidió terminar la relación. Tuve que aceptar que ella no me quería. Deseo encontrar a una señorita de hasta 30 años, buena y sencilla. Me pueden llamar al teléfono 987-298-159.



Mira hijito: Si ella seguía amando a otra persona, entonces no era para ti. Quédate con la satisfacción de que tus intenciones en esa relación eran buenas. Ya llegará una mujer que te ame como sueñas y mereces. Reconocerás ese verdadero amor porque no habrá una tercera persona entre ustedes. Suerte.