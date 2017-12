Consejos de amor: "La amaba y me dejó"

JOAQUÍN (39).- Buenos días doctora Carmen, le escribo para contarle que hace unas semanas mi pareja terminó la relación argumentando situaciones irreconciliables. La verdad, no sé a qué se refería, pero tuve que aceptar su decisión. Muy apenado seguí con mi vida, hasta que un día me llamó para pedirme que rompiera y borrara las fotos que nos tomamos juntos. Al parecer quería eliminar toda huella de nuestra relación. No sé por qué siento tanto odio y maltrato de su parte, yo lo único que hice fue amarla y respetarla hasta el final. Le pido, doctora, me ayude a encontrar un buen amor. Soy soltero y trabajador. Llamar al 991-480390.



Mira hijito: Si esa chica ya decidió romper todo tipo de relación contigo, te aconsejo que des vuelta a la página porque solo te harás más daño. En tu conciencia queda que tú actuaste de la manera correcta. Muchas damas solteras estarían encantadas de conocer a un caballero sincero, leal y que les brinde mucho amor. Suerte.