Consejos de amor: Era el ‘banco’ de mi pareja

ERNESTO.- Buenos días, doctora Carmen. Por culpa de una mujer, mi familia me dio la espalda. Me decían que ella no era para mí y que solo me usaba para mantener a sus hijos. Yo no creía en esos comentarios. Hasta me alejé de las personas que realmente me apreciaban. Al final, tuve que darles la razón.



Mi familia política y mi propia pareja me calumniaron y me agredieron. Ahí me di cuenta de sus verdaderas intenciones: yo era su ‘banco’. Ya han pasado varios meses desde que me alejé de esa chica. Ahora me interesa conocer nuevas amistades. Pueden llamarme al: 924-305-818.

MIRA HIJITO



No siempre la familia tiene razón, pero al parecer en tu caso sí. Nadie es perfecto, tú la amabas mucho y eso no te permitió ver sus verdaderas intenciones. No te deprimas por esto, más bien aprende de esta mala experiencia y en el futuro conoce más a las personas antes de iniciar una relación. Suerte.

Si quieres que tu caso sea publicado en esta sección, escríbenos a doctoracarmen01@trome.com