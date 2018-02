Consejos de amor: "Busco a un caballero cariñoso"

FIDELA (52).- Estimada doctora Carmen, es muy grato saludarla y a la vez felicitarla por ayudar a tantos corazones solitarios a encontrar la felicidad. Le cuento que soy una mujer soltera, profesional y con dos hijos mayores de edad. Me encuentro en la búsqueda del amor y deseo conocer a un caballero que demuestre ganas de seguir creciendo profesionalmente y sobre todo, que tenga sus valores y principios bien definidos. También me gustaría que sea cariñoso, amable, respetuoso y tenga entre 50 y 60 años de edad. El interesado me puede llamar al 986-954-413.



Mira hijita:

Por lo que me cuentas, eres una mujer realizada profesionalmente y el hombre que llegue a tu vida deberá ser tu complemento para que ambos sigan creciendo en el aspecto personal y profesional. Te aconsejo que no te precipites y conozcas bien al caballero que llegue a tu vida. Estoy segura que pronto encontrarás la felicidad. Suerte.