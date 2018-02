Consejos de amor: "Busco dama para formar un hogar" 

DAVID (60).- Estimada doctora Carmen, la saludo muy cordialmente y le agradezco por publicar mi carta y, sobre todo, por su consejo. Le cuento que soy un hombre humilde, sincero, no tomo bebidas alcohólicas, soy muy cariñoso y engreidor; por eso estoy en busca de una dama noble que pueda acompañarme a vivir una historia de amor y de respeto para juntos formar un hermoso hogar. Me gustaría conocer a una señora espiritual, valiente, cálida y amorosa. La interesada puede escribirme a mi correo:

dabarcasti02@hotmail.com



Mira hijito:

Me alegra que no hayas perdido la esperanza de encontrar una mujer amorosa para formar una familia. Solo te pido que no entregues tan rápido tu corazón, tómate tu tiempo para conocer a la dama indicada. Primero sean amigos, salgan a pasear y luego analicen si pueden formalizar una relación. Confía en tus cualidades. Suerte.